Gisele attend le “grand geste de soutien” de Tom alors que les experts en relations détaillent ce qui n’a pas fonctionné dans le mariage

La relation entre Gisele Bündchen et Tom Brady pourrait franchir la ligne de mêlée avant même que le ballon ne soit cassé.

Le couple s’est éloigné des rumeurs de problèmes conjugaux pendant des mois, mais chacun aurait récemment embauché des avocats spécialisés en divorce, selon Page Six.

Les représentants de Brady n’ont fait aucun commentaire lorsqu’ils ont été contactés par Fox News Digital au sujet d’informations selon lesquelles le septuple champion du Super Bowl et sa femme avaient chacun embauché des avocats spécialisés en divorce.

“Gisele attend que Tom lui fasse un grand geste de soutien”, a déclaré une source à Us Weekly.

Mais le psychothérapeute Dr Robi Ludwig a précédemment expliqué à Fox News Digital que Brady ne peut probablement pas “se concentrer” sur sa famille tout en jouant au football professionnel. Après que Brady a annoncé qu’il reviendrait dans la ligue seulement 40 jours après l’annonce de sa retraite, il semblait qu’une fracture se formait dans leur lien habituellement incassable.

LA RELATION DE TOM BRADY ET GISELE BUNDCHEN AU FIL DES ANNÉES

“J’ai l’impression que Gisele veut que Tom se concentre sur elle et la famille d’une manière qu’il ne peut pas faire en travaillant en tant que joueur de football professionnel”, a déclaré Ludwig. “Quand Tom joue au football, il est à fond. L’accent doit être mis principalement sur lui-même, ce qui est un problème. Gisèle pense-t-elle que Tom est égocentrique et égoïste ? Je suppose que nous le découvrirons.

“J’imagine que Gisèle veut que ses sentiments, ses souhaits et ses objectifs comptent, en plus de ceux de son mari. Toutes les relations ont des conflits. C’est la façon dont ces conflits sont gérés qui détermine la qualité de la relation.”

Le couple aurait séjourné dans des résidences séparées à Miami après avoir évacué de l’ouragan Ian la semaine dernière avec leurs enfants. Ils ont également passé la majeure partie de l’été à vivre séparément, et il a pris des vacances de 11 jours aux Bahamas avec deux de ses enfants, Benjamin et Vivian, tandis que Gisele est restée à New York.

Une autre source a déclaré à Page Six que même s’ils se sont “éloignés” l’un de l’autre, il a ajouté : “Il n’y a absolument aucune accusation de tricherie de part et d’autre.”

Alessandra Conti, entremetteuse de célébrités et experte en rencontres chez Entremetteurs dans la ville a déclaré en exclusivité à Fox News Digital que Gisele pourrait être “frustrée” par la décision de son mari, mais le couple a besoin d’une “communication ouverte” pour survivre à ce match.

GISELE BUNDCHEN ARRIVE SEULE AU GYM DE MIAMI APRÈS AVOIR MANQUÉ UN AUTRE MATCH DE TOM BRADY ALORS QUE LES RUMEURS DE PROBLÈMES MARITAUX PERSISTENT

“Les choses pourraient aller de plusieurs façons pour Tom et Gisele”, avait précédemment déclaré Conti. “Je crois qu’ils sont assez forts en tant que couple pour surmonter ce revers, mais une communication ouverte et un nouvel ensemble d’attentes seront essentiels pour qu’ils avancent, sinon le ressentiment pourrait se manifester pour Gisèle.”

Le couple est marié depuis 13 ans, mais en 2015, Gisèle a admis que son mariage avec le Boucaniers de Tampa Bay le quart-arrière n’a presque même pas eu lieu.

Gisèle et Tom n’était en couple que depuis deux mois lorsqu’elle a découvert son ex-petite amie, Bridget Moynahan était enceinte de son enfant.

Tom et Bridget ont commencé à se fréquenter au début de 2004 et ont annoncé la fin de leur relation en décembre 2006 juste avant qu’elle ne découvre qu’elle était enceinte.

TOM BRADY JOUE À TAMPA BAY SANS GISELE BÜNDCHEN OU DES ENFANTS DANS DES STANDS APRÈS AVOIR ÉVACUÉ EN RAISON DE L’OURAGAN IAN

« Sortir avec un homme qui est sur le point d’avoir un enfant avec une autre femme est pour le moins compliqué », a déclaré Conti. “Le fait que la relation de Tom et Gisèle ait duré si longtemps est l’exception et non la règle ; si cette situation arrivait à un couple non hollywoodien, j’encouragerais le nouveau couple à prendre du recul et à vraiment discerner s’il commence une une toute nouvelle relation était la décision la plus saine pour toutes les personnes impliquées. Les relations de rebond ont statistiquement une probabilité de succès incroyablement faible.

Elle a ajouté : “De toute évidence, les deux ont pris la bonne décision pour eux-mêmes, mais Gisele a dit que c’était une période difficile pour elle.”

Tom et Gisele se sont rencontrés des semaines après sa rupture avec Bridget et ont commencé une relation amoureuse, pour découvrir des mois plus tard que Brady allait être père.

“C’était une chose difficile parce que je suis là, vous savez, en train de penser:” Je sors avec ce gars, nous nous sommes rencontrés et nous avons commencé à sortir ensemble et tout va bien, puis cela arrive “”, a-t-elle déclaré lors d’une interview en 2015 avec CBS. “Ce matin.”

“Alors, j’ai eu l’impression de ne pas savoir quoi faire. C’était un de ces moments du genre : ‘Est-ce que je m’enfuis ?'”

Le mannequin brésilien a écrit dans ses mémoires de 2018 “Lessons” qu’entendre parler de la grossesse de Moynahan était difficile, c’est le moins qu’on puisse dire.

“Dès le lendemain, les nouvelles étaient partout, et j’ai senti que mon monde avait été bouleversé. Inutile de dire que ce n’était pas une période facile. Mais c’était une période qui a apporté tellement de croissance”, a expliqué Gisele à le temps.

Une partie de la discorde dans leur mariage est due à sa décision de sortir de sa retraite plus tôt cette année. Bündchen a supposé que Brady aurait plus de temps à passer avec la famille après des années sur la route en tant que quart-arrière le plus gagnant de tous les temps.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes – c’est un sport très violent, et j’ai mes enfants, et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré au magazine Elle dans le numéro d’octobre. “Je pense que c’est le système dans lequel nous vivons”, a-t-elle déclaré en répondant à des commentaires sexistes sur le fait qu’il était désespéré que Brady prenne sa retraite.

“C’est ce que la société a accepté et ce que la société n’a pas accepté”, mais elle a admis qu’elle avait eu “des conversations avec lui encore et encore” sur le fait qu’il continuait à jouer à 45 ans.

“Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Il doit aussi suivre sa joie”, a-t-elle déclaré.

Ludwig a noté qu'”évaluer soigneusement” la relation est “important”.

“Il n’est pas rare d’avoir des sentiments ambivalents au moment de décider d’investir ou non dans une relation à long terme”, a déclaré Ludwig à Fox News Digital. “Ce n’est pas quelque chose dont les gens aiment parler parce que cela entre en conflit avec notre notion culturelle du véritable amour et à quoi ressemble le véritable amour. Évaluer soigneusement qui est votre partenaire est un élément important du processus d’engagement.”

“Je pense que la plupart des femmes réfléchiraient à deux fois avant de se lancer dans une relation lorsque votre partenaire a une ex enceinte”, a-t-elle ajouté. “Soyons honnêtes, c’est entrer dans une situation imprévisible et potentiellement toxique. L’essentiel est que Gisele ne s’est pas enfuie. Au lieu de cela, elle en a appris davantage sur la situation, ce qui l’a aidée à rester avec Tom.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Bündchen semblait prête à mettre le football derrière elle après avoir déraciné sa famille pour être là pour Brady alors qu’il poursuivait sa passion pour le sport.

“J’ai fait ma part, c’est-à-dire [to] être là pour [Tom] . J’ai déménagé à Boston, et je me suis concentré sur la création d’un cocon et d’un environnement aimant pour que mes enfants grandissent et soient là pour le soutenir, lui et ses rêves”, a ajouté Bundchen dans l’interview d’Elle. “Voir mes enfants réussir et devenir la belle petits humains qu’ils sont, le voir réussir et s’épanouir dans sa carrière, ça me rend heureux.”

Brady, qui a un fils Benjamin, 12 ans, et une fille Vivian, 9 ans, avec Bündchen, partage également les responsabilités de coparentalité du fils de 15 ans, Jack, avec Moynahan.

“A ce stade de ma vie, j’ai l’impression d’avoir fait du bon travail là-dessus. J’ai une énorme liste de choses que je dois faire, que je veux faire. À 42 ans, je me sens plus connecté avec mon but .”