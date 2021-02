Giroud Wondergoal illumine une rencontre terne pour donner l’avantage à Chelsea contre l’Atletico

C’était un but merveilleux de gagner un match triste.

Typique Olivier Giroud, l’attaquant vétéran qui est juste imparable en Ligue des champions.

Cette fois, Giroud a marqué avec un coup de pied suspendu sensationnel pour donner à Chelsea une énorme chance d’atteindre les quarts de finale pour la première fois depuis 2014.

Giroud, à 34 ans et 146 jours est le plus vieux joueur à marquer en huitièmes de finale, a marqué 11 buts cette saison, six en Ligue des champions et pourtant aucun n’a été aussi important, douloureux ou spectaculaire.

Douloureux parce que Giroud a dû attendre près de trois minutes tandis que l’arbitre allemand Felix Brych et le VAR ont vérifié le moindre détail – le ballon a frappé un joueur de l’Atletico – qui a permis au but de rester.

Pourtant, aucun fan de Chelsea ne se plaindra du VAR après cette victoire car, même si le jeu a été pendant si longtemps une affaire aussi ennuyeuse, c’est la technologie vidéo qui a renversé le drapeau d’un juge de touche.

Mais aussi important pour Chelsea et Thomas Tuchel car il ne peut y avoir de plus grande justification pour la décision de le faire venir le mois dernier pour remplacer Frank Lampard.

Tuchel a transformé la fortune et la saison de Chelsea tout en ayant le pedigree européen pour les emmener plus loin après avoir atteint la finale avec le Paris Saint Germain l’année dernière.