LONDRES – Au milieu des 220 millions de livres sterling de signatures d’été qui ont commencé pour Chelsea, c’est leur ancien casting de soutien fiable qui les a conduits au sommet de la Premier League.

Les buts d’Olivier Giroud et Kurt Zouma de chaque côté de la mi-temps et un tap-in de feu Christian Pulisic leur ont valu une victoire 3-1 sur l’énergique Leeds de Marcelo Bielsa. Les six nouvelles recrues de Chelsea ont commencé ce soir baltique dans l’ouest de Londres, mais ce sont leurs héros méconnus qui ont remporté le match ce jour-là.

– Insider Notebook: Man United soutient Solskjaer

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Les supporters – tous enveloppés de couvertures faciales et de foulards – ont accueilli avec enthousiasme l’équipe alors qu’ils couraient pour leur échauffement d’avant-match. C’était leur première chance de voir Timo Werner, Kai Havertz, Eduard Mendy, Ben Chilwell, Thiago Silva et Hakim Ziyech en personne. Les sextuor sont un assortiment alléchant de richesses footballistiques, mais c’était leur duo français familier de Giroud et Zouma qui étaient les héros persistants.

Giroud peut finir par être considéré comme l’un des peintres impressionnistes, vraiment apprécié une fois parti. Mais aussi fiable que la mort et les impôts, Giroud tient ses promesses. Il a soutenu son parcours de quatre buts contre Séville en milieu de semaine avec un but merveilleusement pris en première période alors qu’il chronométrait parfaitement sa course pour rencontrer le centre de Reece James pour lancer le ballon devant Illian Meslier.

2 Liés

Même avec seulement 2000 fans dans le stade – qui ont plus que compensé leur maigre nombre, remplissant le terrain de résonance avec leurs chants du niveau inférieur du Shed End et de West Stand – Giroud n’a aucune subtilité silencieuse. Alors qu’il pourchassait les défenseurs, essayant de récupérer leur poche dans un moment d’indécision, les supporters ont hurlé «Girrrrouuuudddd! C’est l’équivalent SW6 de «man on!» mais bien qu’il y ait sûrement de nombreux prétendants à cet homme de 34 ans fiable, il n’y aura pas d’étreinte plus chaleureuse que ses fans adorés dans ce coin de l’ouest de Londres. Ils l’aiment.

Il a marqué lors de ses six derniers départs en Premier League, mais étant donné que cette course remonte au début du mois de juillet, cela montre en soi le paradoxe Giroud. Il y en a peu dans l’histoire de la Premier League qui ont dû prouver à nouveau leur classe et valoriser plus de fois que Giroud. Bien que Giroud soit au crépuscule de sa carrière, il dit se sentir 10 ans plus jeune: vieux de sagesse, jeune de corps et encore une fois, il l’a prouvé contre Leeds.

Avant le match, il a expliqué comment chaque fois qu’il frappe un mur (de sélection) dans un club – comme il l’a fait à Arsenal et à Chelsea – il a deux options: abandonner ou passer à travers. Cas et point, cette fois la saison dernière, Giroud était lié à un départ de Stamford Bridge avec son ancien patron Antonio Conte connu pour être un admirateur de l’Inter Milan. Le patron de la France, Didier Deschamps, est préoccupé par le manque de temps de jeu de Giroud avant les Championnats d’Europe de l’été prochain, mais Giroud n’ira pas tranquillement et Lampard ne peut pas se permettre de le laisser partir en janvier. Contre Leeds, il a brisé leur mur défensif avec sa frappe en première mi-temps et a gardé la défense sur ses orteils, poussant et pressant constamment jusqu’à ce qu’il soit remplacé à la 79e minute, sous une ovation debout.

Zouma était, comme Giroud, lié à un départ de Stamford Bridge au cours de la dernière année, mais a plutôt cimenté sa place au cœur de la défense de Lampard. Il s’épanouit aux côtés de Thiago Silva et bien qu’il soit déçu de son positionnement pour le match d’ouverture de Leeds, où la passe de Kelvin Phillips a divisé la défense de Chelsea en deux pour faire passer Patrick Bamford à travers et dépasser Eduoard Mendy pour marquer, il a la capacité et la bande passante devenir un pilier de Chelsea

Les autres objets de confiance de Lampard sont également livrés. Mason Mount était vif et c’est son virage précis qui a donné à Zouma l’espace pour marquer leur deuxième, tandis que James est à juste titre devant le capitaine Cesar Azpilicueta dans l’ordre hiérarchique de l’arrière droit. Aux côtés de James, les renforts défensifs de Chelsea Mendy, Chilwell et Silva offrent une sensation stable à leur défense avec N’Golo Kante omniprésent devant leurs quatre arrières alors qu’il changeait de positionnement pour écraser la menace de Bamford en seconde période. Pendant ce temps, dès le départ, il y a encore des points d’interrogation agréables sur la composition de leur gamme la plus offensive. Vous pouvez imaginer que Lampard apprécie cette énigme.

Olivier Giroud était une réflexion après coup après la frénésie des dépenses estivales de Chelsea, mais il continue de montrer qu’il a un rôle important à jouer sous Frank Lampard. Getty

Contre Leeds, leur xG de 4,1 était leur deuxième plus haut en 2020, et même si Hakim Ziyech a été forcé de quitter les ischio-jambiers après 30 minutes, ils ont eu le luxe de pouvoir faire appel à Pulisic. L’Américain, qui a eu une heure de repos, a gardé Luke Ayling sur ses talons avec son jeu de jambes délicat et ne fera que s’améliorer, ayant raté le début de la campagne avec une blessure aux ischio-jambiers.

«Cela a été une période difficile pour lui en raison de la blessure et il a été frustré dans le bon sens», a déclaré Lampard. « Pour jouer la période du match qu’il a joué et pour obtenir le but – et il a un cadeau incroyable pour arriver dans la surface de six mètres au bon moment – il ne fera que s’améliorer maintenant. »

Werner était à nouveau dangereux, volant dans les ailes, mais n’a pas encore reproduit la finition mortelle que nous avons vue au RB Leipzig. Il n’a pas réussi à marquer à trois mètres – après avoir bloqué la tête de Giroud sur le but de Leeds – grâce en partie au bout des doigts de Meslier, mais il continuera à grandir dans cette équipe de Chelsea et son rythme de travail acharné a porté ses fruits alors qu’il rattrapait celui de Pulisic. objectif tardif.





Alors que Ziyech avait l’air vif avant d’être blessé, Havertz continue d’essayer de trouver ses marques en Premier League. Parlez à ceux qui le connaissent bien et ils ne doutent pas qu’il deviendra l’un des meilleurs joueurs du monde. Bien qu’il y ait des aperçus de sa forme du Bayer Leverkusen qui a conduit Chelsea à payer 72 millions de livres sterling, vous sentez qu’il doit être joué davantage au cœur de l’action offensive pour tirer le meilleur parti de lui, plutôt que de jouer large dans les trois hommes de Chelsea. milieu de terrain.

Malgré l’énorme dépense de l’été, c’est toujours cet homme Giroud qui refuse de rester dans l’ombre. Il a dit qu’il avait l’impression de jouer avec « confiance » et donc « sérénité ». Ce fut une soirée où tout a cliqué pour Chelsea et ses 2000 supporters vocaux. Pour les fans qui n’ont pas vu leur équipe depuis neuf mois, ils ont quitté Stamford Bridge encouragés par l’avenir et se délectant du présent. « Nous sommes au sommet de la ligue », ont-ils scandé alors qu’ils partaient dans le ciel nocturne de Londres et rentraient chez eux. Mais ils ont vu une équipe de Chelsea se transformer en de redoutables challengers au titre.

Avec Pulisic leur 13e buteur différent dans l’élite cette saison, et le but de Zouma leur septième sur coup d’arrêt, Chelsea montre qu’ils sont plus que la somme de leur frénésie de dépenses extravagantes – ils forment un formidable titre sur tout le terrain. -charge contestable au sommet de la table. Mais ne vous attendez pas à ce que Lampard se laisse emporter. «Mon travail et notre travail consistent à voir à quel point nous pouvons être cohérents avec ce formulaire, je sais que nous pouvons nous améliorer», a déclaré Lampard. « Nous devons nous assurer de rester ancrés. »