Giroud et Mbappe brillent alors que la France élimine la Pologne de la Coupe du monde

AL THUMAMA, Qatar – La France s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde au Qatar avec Olivier Giroud et Kylian Mbappe qui ont marqué les buts pour vaincre la Pologne lors d’une victoire 3-1. La pénalité de temps d’arrêt de Robert Lewandowski – prise deux fois en raison du fait que le gardien Hugo Lloris s’est déplacé trop tôt pour sauver le premier coup de pied – a été une consolation tardive pour les Polonais.

La Pologne, qui a remporté une place en huitièmes de finale devant le Mexique à la différence de buts, n’a pas répondu aux talents offensifs des champions du monde, bien qu’elle ait failli ouvrir le score en première mi-temps. Mais après un début de match lent, la France s’est finalement débarrassée du match nul pour réserver un match nul en quart de finale contre l’Angleterre ou le Sénégal.

Réaction rapide

1. Giroud récidive alors que la France atteint les quarts de finale

Olivier Giroud est désormais seul en tant que meilleur buteur de tous les temps en France après avoir mis les champions du monde sur la voie d’une victoire en huitièmes de finale contre la Pologne. Le but de l’attaquant de l’AC Milan, âgé de 36 ans, en première mi-temps, lorsqu’il s’est accroché à la passe de Kylian Mbappe avant de frapper un tir du pied gauche au-delà du gardien polonais Wojciech Szczesny, était son 52e pour Les Bleus et l’a éloigné de Thierry Henry en tant que buteur le plus productif de son pays.

La France a produit des talents offensifs incroyables au fil des ans – Henry, Zinedine Zidane, Nicolas Anelka, Michel Platini, Jean-Pierre Papin – mais Giroud a plus que tous, mais il continue de se battre pour la reconnaissance que ses réalisations méritent. . Mais même si l’ancien attaquant d’Arsenal et de Chelsea est sous-estimé par tant de gens, Deschamps sait exactement ce qu’il apporte à l’équipe de France, surtout maintenant que la blessure de Karim Benzema l’a exclu du tournoi. Au-delà de ses objectifs, Giroud apporte de l’expérience, de la maturité, la capacité de lier le jeu et de tenir le ballon et fournit également une tête sage pour les jeunes attaquants qui l’entourent.

Et peu importe qui affrontera la France dans les huit derniers – l’Angleterre ou le Sénégal – Giroud posera un problème aussi important que l’incroyable Mbappe. Chaque équipe a peur du rythme et de la menace de but de Mbappe, mais donnez à Giroud une chance n’importe où dans la surface de réparation et il la saisira. Tout adversaire qui sous-estime Giroud pourrait finir par voir ses rêves de Coupe du monde s’éteindre par lui.

Giroud et Mbappe ont joué un rôle clé dans la victoire de la France sur la Pologne. (Photo de Mike Hewitt – FIFA/FIFA via Getty Images)

2. La France atteint les huit derniers, mais des blessures pourraient l’empêcher de gagner

La France, championne en titre, s’est qualifiée pour les quarts de finale sans se rapprocher de la vitesse supérieure jusqu’à présent dans la compétition, c’est donc un bon signe pour Didier Deschamps et ses joueurs dans la mesure où il semble qu’il y ait plus à venir. Mais peut-être qu’il n’y en a pas et peut-être que toutes les blessures de la France à des joueurs clés commencent à affecter la capacité de l’équipe à atteindre les sommets dont elle est capable.

Deschamps était déjà sans les absents de longue date Paul Pogba et N’Golo Kante lorsqu’il a nommé son équipe pour le Qatar et perdre ces deux milieux de terrain, qui étaient des figures clés de Russie 2018, allait toujours être difficile à surmonter. Mais perdre également le vainqueur du Ballon d’Or Karim Benzema et l’arrière latéral Lucas Hernandez après son arrivée au Qatar a fait encore plus mal à la France. Benzema, pour sa part, est irremplaçable, malgré les performances impressionnantes d’Olivier Giroud en tant que remplaçant. Ainsi, après avoir perdu deux des meilleurs milieux de terrain du monde et l’attaquant le plus en forme de 2022, la France boitait dans les huit derniers.

Ils ont pu se rendre jusqu’ici sans affronter une équipe de premier plan, mais maintenant qu’ils sont à la fin commerciale du tournoi, les blessures de leurs meilleurs joueurs vont vraiment commencer à mordre. Et cela pourrait finir par faire la différence entre conserver la Coupe du monde ou perdre face à la première bonne équipe à laquelle ils sont confrontés.

3. Pologne : bon attaquant et gardien, mais pas grand-chose d’autre

La Pologne a atteint les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1986 lors de cette Coupe du monde, mais cette rencontre avec la France a toujours semblé devoir signer la fin de la route pour l’équipe de Czeslaw Michniewicz. Tout simplement, la Pologne n’est rien de plus qu’une équipe très ordinaire qui possède un attaquant de classe mondiale à Robert Lewandowski et un gardien de premier ordre à Wojciech Szczesny.

Avec Lewandowski de Barcelone et le gardien de la Juventus Szczesny, il est difficile de voir la Pologne même se qualifier pour la Coupe du monde, sans parler de la phase de groupes. Le problème auquel sont confrontés les Polonais maintenant est donc de savoir comment ils s’adaptent à un avenir sans Lewandowski qui, à 34 ans, est très peu susceptible d’être présent à la Coupe du monde 2026.

Il pourrait même ne pas se rendre à l’Euro 2024. La Pologne n’est pas la seule à compter sur une seule superstar. Le Pays de Galles c’est pareil avec Gareth Bale et même l’Argentine aurait du mal à s’imposer dans cette Coupe du monde sans Lionel Messi. La Pologne est une grande nation de football avec une histoire fière, mais à moins qu’elle ne puisse dénicher un nouveau Lewandowski, l’avenir ne s’annonce pas brillant.

Notes des joueurs

France: Hugo Lloris 7; Jules Koundé 6, Raphaël Varane 7, Dayot Upamecano 7, Théo Hernandez 6 ; Adrien Rabiot 6, Aurélien Tchouameni 6 ; Ousmane Dembélé 6, Antoine Griezmann 6, Olivier Giroud 8, Kylian Mbappé 9.

Sous-titres : Youssouf Fofana 7, Kingsley Coman 6, Marcus Thuram 6, Axel Disasi 6.

Pologne: Wojciech Szczesny 7; Matty Cash 7, Kamil Glik 6, Bartosz Bereszynski 6, Jakub Kiwior 6 ; Grzegorz Krychowiak 6, Jakub Kaminski 6, Sebastian Szymanski 6, Piotr Zielinski 6, Przemyslaw Frankowski 6 ; Robert Lewandowski 7.

Sous-titres : Arkadiusz Milik 6, Krystian Bielik 6, Nicola Zalewski 6, Kamil Grosicki 6.

Meilleurs et pires interprètes

MEILLEUR : Kylian Mbappé

L’attaquant français compte désormais cinq buts à Qatar 2022 après en avoir marqué deux contre la Pologne. Il avait parfois l’air d’un niveau différent du reste des joueurs sur le terrain.

PIRE: Ousmane Dembélé

L’ailier français a tellement de rythme et de talent, mais son dernier ballon dans des zones clés le laisse tomber trop souvent.

Faits saillants et moments marquants

Une aide de Mbappe a préparé Giroud pour le but qui emmène le vétéran au sommet de la liste des buteurs de tous les temps en France.

GIROUD 🇫🇷 Retour sur le but qui a fait de lui le meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France masculine pic.twitter.com/ud7UqwZKP4 – Football FOX (@FOXSoccer) 4 décembre 2022

Mbappe a ensuite enchaîné pour donner à la France un coussin de deux buts et mettre le match hors de portée des Polonais.

Ce n’était qu’une question de temps 🔥 Mbappé fait 2-0 pour la France 🎯 pic.twitter.com/1vA2MFjR82 – Football FOX (@FOXSoccer) 4 décembre 2022

Kylian Mbappé a désormais marqué 16 buts lors de ses 14 dernières sélections pour la France. Deux finitions incroyables aujourd’hui. 5 buts déjà dans cette Coupe du monde. 9 matchs de Coupe du monde sur 11 au total. 33 buts en 63 sélections et il n’en a encore que 23. Juste incroyable ! —Julien Laurens (@LaurensJulien) 4 décembre 2022

Après le match : Ce que les joueurs et les managers ont dit

Statistiques clés (fournies par ESPN Stats & Information)

– Giroud est le joueur le plus âgé à avoir marqué lors d’un match à élimination directe de la Coupe du monde depuis que le Camerounais Roger Milla a marqué 2 buts contre la Colombie en huitièmes de finale de 1990.

– Hugo Lloris égale Lillian Thuram pour le plus grand nombre d’apparitions en équipe de France masculine senior (142).

– Olivier Giroud dépasse Thierry Henry pour le plus grand nombre de buts en équipe de France masculine internationale senior (52).

– Kylian Mbappé (FRA) : 8 buts en carrière en Coupe du monde, dépasse Pelé pour le plus par un joueur masculin de la compétition avant d’avoir 24 ans

– Depuis la Coupe du monde 2018, Kylian Mbappé mène tous les joueurs au nombre d’implications dans les buts (10).

– C’est le 3e match multi-buts de Kylian Mbappé en Coupe du monde. Ces seuls joueurs avec plus de matchs de Coupe du monde à buts multiples sont Just Fontaine (FRA), Miroslav Klose (GER), Ronaldo (BRA) et Sandor Kocsis (HUN) – chacun en a 4.

Suivant

France: Les Français se qualifient pour les quarts de finale et affronteront le vainqueur de l’Angleterre contre le Sénégal.

Pologne: Avec la perte, Lewandowski et co. sont exclus de la Coupe du monde 2022 et se pencheront sur les éliminatoires de l’UEFA EURO au printemps.