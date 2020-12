Olivier Giroud a été prévenu qu’il devait jouer plus régulièrement – sous peine de perdre sa place dans l’équipe de France pour les Euros.

Le vétéran de Chelsea, Giroud, 34 ans, prouve que l’âge n’est pas un obstacle car il était en pleine forme en Ligue des champions alors que ses quatre buts à Séville en avaient marqué cinq lors de ses deux derniers matchs européens.

Mais Giroud a admis que le patron de la France, Didier Deschamps, lui avait déjà dit qu’à moins de continuer à jouer, il pourrait devoir envisager de partir en janvier.

Le vainqueur de la Coupe du monde Giroud a clairement indiqué qu’il souhaitait désespérément rester à Chelsea et «remporter des trophées», mais qu’il devait commencer à jouer plus régulièrement après sa course de buts en Europe.

Giroud, qui n’a pas encore débuté en Premier League, a déclaré: «J’ai eu une conversation avec Didier Deschamps et évidemment il a dit que si la situation restait comme ça, vous devrez prendre une décision en janvier.

«Mais je suis presque sûr que je peux gagner plus de temps de match et rester à Chelsea parce que c’est ce que je veux. Je veux gagner des trophées avec Chelsea.

« Donc, en gros, c’est tout.

«Mais on ne sait jamais dans le football – tout va très vite. Mais maintenant je suis très content.