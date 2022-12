Giroud dépasse Henry en tant que meilleur buteur de la France

Olivier Giroud a dépassé Thierry Henry pour devenir le meilleur buteur de tous les temps en France, marquant son 52e pour Les Bleus lors du match des huitièmes de finale de la Coupe du monde contre la Pologne dimanche.

L’attaquant de l’AC Milan avait égalé le record de 51 buts d’Henry pour l’équipe nationale lors de la victoire 4-1 de la France contre l’Australie lors de leur match d’ouverture du groupe D de la Coupe du monde plus tôt dans le tournoi.

Giroud, 35 ans, est devenu le plus vieux buteur de France avec sa tête lors d’une victoire 2-0 contre l’Autriche le 22 septembre, ce qui l’a amené à moins de deux buts du record, tandis que son doublé contre les Socceroos au Qatar l’a vu dépasser Zinedine Zidane comme son le plus vieux buteur du pays en Coupe du monde.

L’ancien attaquant d’Arsenal et de Chelsea est désormais le meilleur buteur de son pays, suivi par Henry, Antoine Griezmann avec 42 buts, Michel Platini avec 41 et Karim Benzema avec 37.

Giroud a fait ses débuts en France à l’âge de 25 ans en 2011 lorsqu’il est sorti du banc lors d’une victoire amicale contre les États-Unis et a marqué son premier but international contre l’Allemagne un an plus tard.

Depuis, il a marqué 51 buts en 114 matches avec l’équipe nationale et a aidé l’équipe de Didier Deschamps à remporter la Coupe du monde en 2018, bien qu’il n’ait pas marqué en finale.

Sa présence dans l’équipe de France, qui avait été mise en doute avant la Coupe du monde, s’est avérée très fortuite pour Deschamps après que Benzema ait été exclu avant leur premier match en raison d’une blessure.

Giroud a connu une brillante carrière au niveau des clubs et au niveau international, remportant la Ligue 1, la Serie A, la Ligue des champions, la Ligue Europa et quatre titres de la FA Cup à travers des périodes avec Montpellier, Arsenal, Chelsea et Milan.