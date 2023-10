Giroud de Milan figure parmi les gardiens de champ héroïques

Olivier Giroud a été contraint d’agir en tant que gardien de but de Milan. Photo de Giuseppe Maffia/NurPhoto via Getty Images

Il a remporté la Coupe du Monde, la Ligue des Champions, des titres de champion national et même le Prix Puskas de la FIFA, mais ce week-end, l’attaquant Olivier Giroud a eu l’opportunité d’ajouter un honneur exclusif à sa carrière déjà brillante.

Giroud s’est retrouvé initié dans l’ordre exalté des joueurs de champ appelés à jouer au poste de gardien, après le buteur de premier choix de l’AC Milan. Mike Maignan a été expulsé dans les arrêts de jeu au milieu d’une fin effrénée de leur affrontement en Serie A contre Gênes.

Avec plusieurs minutes à jouer et une périlleuse avance de 1-0 à protéger, le Rossoneri avait besoin d’un héros. Effectivement, ils ont pu compter sur leur attaquant vétéran français, entré en jeu en tant que remplaçant à la 66e minute.

Olivier Giroud est devenu le gardien de l’AC Milan après l’expulsion de Mike Maignan avec un carton rouge. Il a ensuite réalisé un arrêt MASSIF pour assister à la victoire 1-0 de l’AC Milan et les envoyer en tête du classement de Serie A 😱 pic.twitter.com/L9smHBrqMy –ESPN FC (@ESPNFC) 7 octobre 2023

Portant le maillot de gardien n°16 vacant de Maignan et son propre short n°9 dépareillé, Giroud a réussi à garder sa cage inviolée alors que la finale effrénée se jouait au Stadio Comunale et a même réussi un arrêt volant pour écraser une attaque de Gênes avant le coup de sifflet. sonnait.

Économisez des pourcentages dans les cinq meilleures ligues européennes cette saison : Giroud – 100%

Becker – 81%

Képa – 76%

Donnarumma – 75%

Onana – 69% pic.twitter.com/JLcBPM89YG – ESPN Royaume-Uni (@ESPNUK) 8 octobre 2023

Le passage sans faille de Giroud entre les bâtons a été salué par Milan dans la foulée, le club offrant même aux fans la possibilité d’acheter leur propre réplique du maillot de gardien n°9. via une offre limitée sur leur boutique en ligne.

Un joueur de champ qui entre dans le but doit toujours être célébré, et Giroud peut désormais être tranquille en sachant que sa carrière est bel et bien terminée. L’ancien attaquant d’Arsenal et de Chelsea rejoint ses nouveaux frères sur un tableau d’honneur qui remonte à plusieurs décennies. En voici d’autres.

« Les gars ! Ne vous inquiétez pas, j’ai ça !!! » pic.twitter.com/plNvgbKtaQ – Kyle Walker (@kylewalker2) 6 novembre 2019

Walker est effectivement devenu le quatrième gardien de but le plus cher au monde lorsque l’arrière droit de 47 millions de livres sterling s’est porté volontaire pour prendre le relais lors du match de Ligue des champions de Man City contre l’Atalanta en 2019.

Après avoir remplacé Éderson à la mi-temps, Claudio Bravo a ensuite enregistré l’honneur douteux de devenir le premier gardien remplaçant à être expulsé dans l’histoire de la Ligue des Champions, Walker a ensuite tenu le fort à partir de la 81e minute et a même réalisé plus d’arrêts (1) que Bravo et Ederson n’avaient réalisé auparavant pendant la jeu.

Pelé

Ayant déjà réussi un tour du chapeau lors d’un match contre Gremio en 1963, Pelé a remplacé Santos gardien Gilmar lorsqu’il s’est blessé en seconde période.

Pelé s’est porté volontaire pour prendre les gants. Et il était plutôt bon, à tous points de vue. « C’était un excellent gardien », a déclaré son coéquipier Pepê. « Souple, comme s’il pouvait voler. »





Tout comme Pelé, l’alliance de Kane avec le gardien de but d’urgence est survenue après avoir marqué un tour du chapeau contre Ludogorets en Ligue Europa pendant ses années à Tottenham.

L’attaquant s’est montré viril pendant les trois dernières minutes, concédant un but dans des circonstances plutôt embarrassantes.

La Côte d’Ivoire a raté un penalty contre la Sierra Leone… et la situation a empiré pour elle après une erreur calamiteuse. L’ancien défenseur de Tottenham Serge Aurier a fini dans les buts !#bbcfootball #AFCON21 – BBC Sport (@BBCSport) 16 janvier 2022

Dire que la Côte d’Ivoire a capitulé contre la Sierra Leone lors de la phase de groupes de la Coupe d’Afrique des Nations 2021 est un euphémisme après que les Éléphants ont concédé l’égalisation à la 93e minute et perdu le gardien de premier choix. Badra Ali Sangaré s’est blessé dans le processus, puis a terminé le match avec l’arrière droit Aurier dans le but.

FT : Brighton 1-1 Newcastle Les points sont partagés malgré la fin de Lewis Dunk dans le but des Seagulls #BHANEW pic.twitter.com/nt42rMmaRv –Indy Football (@IndyFootball) 6 novembre 2021

Brighton et Newcastle ont obtenu un match nul 1-1 en novembre 2021 qui a vu les Seagulls passer les dernières minutes du match avec le défenseur central Dunk jouant comme gardien de but auxiliaire pour couvrir l’expulsion à la 92e minute. Robert Sánchezaprès que l’équipe locale ait utilisé ses trois remplaçants disponibles.

John Terry





Habitué à mettre son corps en jeu pour Chelsea, Terry est entré dans le but contre Reading en 2006 – le match au cours duquel Petr Cech a subi une grave blessure à la tête qui l’a amené à porter une casquette de mêlée pour le reste de sa carrière – seulement pour que le remplaçant Carlo Cudicini soit également assommé plus tard dans le match.

Rio Ferdinand

Le défenseur anglais Ferdinand a vaillamment enfilé les gants lors du quart de finale de la FA Cup de Manchester United contre Portsmouth en 2008, mais a immédiatement concédé via un penalty de Sulley Muntari.

Vinnie Jones





Le célèbre hardman de Wimbledon devenu acteur (cela n’a toujours pas l’air bien, n’est-ce pas ?) est entré dans le but contre Newcastle à St James’ Park en 1995 et a en fait réalisé quelques arrêts décents. Cependant, il a encaissé trois buts en 30 minutes alors que les Dons perdaient 6-1.

Mia Hamm





Non contente d’être l’une des attaquantes les plus redoutables de l’histoire de l’USWNT, Hamm a également gardé sa cage inviolée pour son pays lors d’une Coupe du Monde après avoir marqué les six dernières minutes d’un match contre le Danemark en 1995.

John O’Shea

Cela fait 12 ans jour pour jour que John O’Shea a enfilé les gants contre les Spurs… Nous vous ❤️, Sheasy ! #MUFC #CeJour pic.twitter.com/K8RXoOilho –Manchester United (@ManUtd) 4 février 2019

Assumant pleinement son rôle d’utilitaire résident de Manchester United, O’Shea a complété l’intégralité du set lorsqu’il a pris son poste dans le but contre Tottenham en 2007.

United menait 4-0 lorsqu’Edwin van der Sar s’est cassé le nez et que son improbable remplaçant irlandais est intervenu pour garantir que le match se termine ainsi à temps plein.

Lucas Radebé

Chef. Légende. Gardien de but? Lucas Radebe a acquis un statut culte instantané lorsqu’il est passé entre les bâtons contre Man Utd pour @LUFC #PLMoment pic.twitter.com/FMyuVO7PbR –Première Ligue (@premierleague) 30 août 2017

Le pilier sud-africain de Leeds United est entré dans le but à peine 15 minutes après le début d’un match de Premier League contre Manchester United en 1996.

Radebe a fait du bon travail en gardant Andy Cole et Brian McClair à distance jusqu’à ce qu’une frappe féroce de Roy Keane finisse par briser son impressionnante détermination.

Cosmin Moti

Le boss ultime de fin de niveau de tous les joueurs de champ dans les buts. Moti a atteint l’immortalité footballistique instantanée lorsqu’il a succédé à Ludogorets en 2014.

L’arrière central grisonnant a remplacé le gardien Vladislav Stoyanov lorsque ce dernier a été expulsé dans la dernière minute de la prolongation lors d’un match de qualification tendu pour la Ligue des champions contre le Steaua Bucarest.

Le match s’est terminé 1-1 et s’est soldé par des tirs au but, au cours desquels Moti a marqué le premier coup de pied de Ludo, puis a effectué deux arrêts essentiels lors des tirs au but pour envoyer son équipe en phase de groupes pour la première fois.

C’est comme ça qu’on devient une légende du club.