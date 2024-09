Girona – Rayo en direct

Dernière heure de Gérone – Rayo en directo:

Bons tard et bienvenidos au commentaire en direct de cette partie. La journée 7 de LaLiga EAsports entraînera une véritable partie entre Gérone et Rayo Vallecano, avec la mission d’ambos de suivre une escalade de positions pour arriver aux villes européennes et récupérer la bonne dynamique lors d’un début de championnat compliqué. Montilivi sera testigo este miércoles 25 septembre d’une rencontre cuyos dos derniers précédents se han décanté du côté des catalanes.

El Gérone, qui est apprécié par l’excès de compétitions qui ont lieu pendant cette période, tendra en face du Rayo Vallecano que ne joue pas en Liga dans le stade de son prochain rival d’ici 2021, quand Ambos est établi en Segunda División.





L’équipe dirigée par Míchel vient de réaliser un saison impeccable, clasificándose por primera vez para Champions League et siendo una de las principales révélations du football européen. Sans embargo, cette année les está haciendo bola la nombre de partis, et apenas occuper la position duodécima de la table avec des points dans ses journées. Par conséquent, il faut une victoire avant le Rayo pour accéder aux ports européens et récupérer la confiance.

Le couple madrilène j’ai eu un été mouvementé, avec la constitution d’une étoile de James Rodriguez qui a développé l’illusion à Vallecas. Sans embargo, et parce que les résultats vont dans une dynamique comparable à celle de votre rival, avec huit points dans six journées que leur permettez-vous d’occuper la décima position. Avec la figure du Colombien qui s’intègre aujourd’hui dans le groupe, on espère qu’il va y avoir plus de chances d’en occuper un. position confortable sur la table.

¡EMPEZAMOS!