Giro d’Italia : Primoz Roglic devient le premier Slovène à remporter l’épreuve, Mark Cavendish triomphe dans la phase finale | Nouvelles du cyclisme

Primoz Roglic est devenu le premier coureur slovène à remporter le Giro d’Italia

Primoz Roglic est devenu le premier coureur slovène à remporter le Giro d’Italia après avoir remporté la victoire sur le Britannique Geraint Thomas le jour où Mark Cavendish a remporté la dernière étape de la course de trois semaines.

Roglic avait pratiquement remporté la victoire samedi après avoir arraché le maillot rose à Thomas lors de l’avant-dernière étape.

La course de dimanche autour de Rome était en grande partie processionnelle – bien que le joueur de 33 ans ait dû éviter une chute tardive dans le peloton.

Roglic, qui ajoute la couronne du Giro d’Italia à ses trois titres de la Vuelta a Espana en 2019, 2020 et 2021, a terminé 14 secondes devant Thomas et une minute et 15 secondes devant le Portugais Joao Almeida au classement général.

C’est le plus petit écart de finition entre les meilleurs coureurs du Giro depuis qu’Eddy Merckx a gagné avec 12 secondes d’avance sur Gianbattista Baronchelli en 1974.

Cavendish, qui a récemment annoncé qu’il prendrait sa retraite à la fin de la saison, a remporté la victoire d’étape après une étape de 135 kilomètres à travers les rues pavées de Rome.