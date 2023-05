Giro d’Italia: Geraint Thomas continue de mener alors que de fortes pluies raccourcissent l’étape 13 | Nouvelles du cyclisme

Le Britannique Geraint Thomas continue de mener le Giro d’Italia après la 13e étape

Einer Rubio a remporté l’étape 13 du Giro d’Italia alors que Geraint Thomas a conservé la Maglia Rosa lors d’une journée interrompue par la pluie.

Le pilote Movistar Rubio a remporté l’étape de 74,6 kilomètres en deux heures 16 minutes et 21 secondes tandis que Thibaut Pinot et Jefferson Alexander Cepeda ont terminé respectivement deuxième et troisième.

Rubio a déclaré: « Un grand jour que je cherchais en travaillant très dur. Cela a été difficile avec le mauvais temps. Mais je devais continuer.

« Je savais que Pinot était très fort. Je devais finir avec lui et bien le jouer tactiquement. Il me faudra du temps pour réaliser que j’ai gagné une étape du Giro d’Italia. Je ne pensais pas que je ferais il. »

L’étape a commencé sous une pluie battante à Borgofranco d’Ivrea mais les organisateurs ont été contraints d’en rediriger une partie, les coureurs se retirant dans les bus de leur équipe en raison des conditions.

Thomas (Ineos Grenadiers) conserve la tête du général devant Primoz Roglic et Joao Almeida.

Thomas a déclaré: « Nous sommes restés calmes lorsqu’un petit groupe est entré dans la première montée. Nous avons gardé le contrôle avec Ben Swift et Pavel Sivakov qui ont donné le rythme. Super course de leur part. La façon dont ça s’est passé à la fin a rendu l’attaque assez difficile.

« Mais Primoz est probablement content de me laisser quelques jours de plus dans la Maglia Rosa. J’attends quelque chose de plus de sa part la semaine prochaine. »