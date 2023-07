Girma et Smith dédient le WC à feu son coéquipier de Stanford Meyer

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – L’attaquante de l’équipe nationale féminine des États-Unis, Sophia Smith, a déclaré que tout ce qu’elle et la défenseure Naomi Girma feront lors de cette Coupe du monde sera à la mémoire de l’ancienne coéquipière de Stanford, Katie Meyer.

Meyer, qui, avec Smith et Girma, faisait partie de l’équipe de football vainqueur du championnat national de l’Université de Stanford en 2019, s’est suicidé en mars 2022.

L’impact ultérieur sur sa famille, ainsi que sur la communauté de Stanford, a été dévastateur et de grande envergure. Les parents de Meyer, Steve et Gina, tentent d’amener les collèges à adopter une politique appelée «Katie’s Save» où les étudiants peuvent opter pour un «avocat désigné» adulte de confiance pour recevoir un avis et fournir un soutien lorsqu’ils en ont le plus besoin.

Girma et Smith étant désormais prêtes à représenter les États-Unis à la Coupe du monde féminine de la FIFA 2023, elles ont pris des mesures pour honorer la mémoire de Meyer. Mardi, Girma a écrit un hommage émouvant à Meyer sur The Players Tribune, intitulé « C’est pour Katie », dans lequel elle a dit que Meyer « était une véritable amie dans tous les sens du terme ».

Girma a également détaillé comment elle, Smith, Sofia Huerta et d’autres coéquipiers de l’USWNT se sont associés à Common Goal pour lancer une initiative de santé mentale pendant cette Coupe du monde qui, espèrent-ils, sauvera des vies. Cela se fera par le biais d’une série de reportages en trois parties et de plusieurs messages d’intérêt public diffusés tout au long du tournoi.

S’adressant aux journalistes mercredi, Smith a admis que le décès de Meyer est quelque chose avec lequel elle est toujours aux prises.

« Chaque fois que je parle de Katie, c’est évidemment émouvant, et puis avec tout ce qui sort aujourd’hui, cela ramène en quelque sorte tous ces sentiments à la surface », a-t-elle déclaré. « Mais j’ai l’impression d’être dans un endroit où je peux en parler et parler de Katie sous un jour très positif et cela m’apporte plus de bonheur.

« Mais évidemment, oui, chaque fois que c’est partout sur les réseaux sociaux, c’est difficile à voir, et ça vous rappelle en quelque sorte. Mais je pense que ce que nous avons publié et le Players Tribune de Naomi, c’était vraiment cool et vraiment bon à lire et tout ce que nous faisons est maintenant pour Katie, donc cela signifie beaucoup. Mais oui, évidemment, c’est une chose difficile à aborder. »

Smith a également détaillé les mesures qu’elle a prises pour gérer sa santé mentale lors d’un tournoi dans lequel les yeux du monde seront tournés vers les États-Unis alors qu’ils tentent de remporter leur troisième Coupe du monde consécutive.

« Je pense qu’une grande chose est de s’appuyer sur vos coéquipiers et de savoir que nous sommes tous dans le même bateau, quelles que soient ces émotions », a-t-elle déclaré.

« Tout le monde l’a probablement ressenti à un moment donné. Pour moi, supprimer Twitter, la meilleure chose que j’aie jamais faite. Aucune idée de ce qui se passe. tout sort maintenant et c’est beaucoup, et c’est comme quelque chose de nouveau chaque jour. Donc, essayer de mettre cela de côté et de nous concentrer sur ce que nous sommes ici pour faire et c’est jouer au football dans une Coupe du monde et trouver cet équilibre, je pense que c’est hyper important. »