Girls5eva est sur le point d’être le groupe de filles de nos rêves

Parfois, les paroles nous parlent vraiment.

Prenez, par exemple, ce chef-d’œuvre que Peacock vient de faire ses débuts dans sa nouvelle émission de groupe de filles, Filles5eva.

Ça va être célèbre 5eva, parce que 4ever est trop court (trop court) / Ça va être célèbre 3gether, parce que c’est un de plus que 2gether / Alors qu’attends-tu 5? Filles5eva

Comme, wow. Taylor Swift qui?

Ce bref clip, que vous pouvez regarder ci-dessous, est la première séquence que nous avons vue de la série à venir, qui provient de Meredith Scardino, Tina Fey et Robert Carlock. Il étoiles Sara Bareilles, Philipps occupé, Renee Elise Goldsberry et Paula Pell en tant qu’anciennes membres d’un groupe de filles des années 90 qui se réunissent à l’âge adulte pour donner une nouvelle chance à leurs rêves de pop star. Comme vous pourrez peut-être le dire, c’est une émission très sérieuse.

L’équipe de distribution et de création, ainsi que le producteur exécutif et le compositeur Jeff Richmond, s’est réunie mercredi sur Zoom pour un panel virtuel de l’Association des critiques de la télévision pour promouvoir la série, et Scardino a expliqué qu’elle avait décidé de créer une émission sur les femmes de son «groupe d’âge» qui pourrait parler des réalités d’être une femme dans la quarantaine. .