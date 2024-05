Kelly Clarkson dévore les artistes avec leurs propres chansons depuis des années, et Filles Allison Williams et Ebon Moss-Bachrach, alias Marnie et Desi, auraient pu renverser la situation. D’accord, peut-être pas ; il est presque impossible de surpasser Clarkson. Williams et Moss-Bachrach réuni sept ans après avoir travaillé ensemble sur Filles, et ce dernier apprend encore les petits Easter Eggs de la série. « J’ai découvert l’autre jour que la plupart de nos chansons étaient des rebuts de Kelly Clarkson », explique Moss-Bachrach. « Je pense que certains d’entre eux l’étaient », corrige Williams. « Je pense que la chanson ‘Breathless’ a été écrite par Jack Antonoff pour Kelly Clarkson. » Antonoff est sorti avec la créatrice de la série Lena Dunham pendant la majeure partie de la série et a écrit d’autres Chansons pour le duo. Williams poursuit : « C’est une superbe chanson ; elle aurait dû le faire. Mais nous l’avons obtenu grâce au résultat. Il n’est jamais trop tard pour sortir les démos de Clarkson ou pour un Filles tournée de retrouvailles.

En rapport