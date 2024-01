“Girls in the Windows” est-elle la photo la plus rentable de tous les temps ?

Ormond Gigli (1925-2019) est un photojournaliste américain dont la carrière s’étend sur plus de quarante ans. Mais aujourd’hui, il est surtout connu pour une photo – Filles aux fenêtres – qu’il a créé en 1960. Elle montre une quarantaine de mannequins et de femmes posant dans les encadrements de fenêtres d’un brownstone en passe d’être démoli sur East 58.ème Rue de l’Upper East Side de Manhattan, un quartier aisé de New York.

Le New York Times le 21 novembre 2023, dans un article intitulé Est-ce la photographie la plus rentable au monde ? parlé avec un spécialiste de la maison de vente aux enchères. “Nous avons eu des discussions à ce sujet en interne”, a déclaré Caroline Deck, spécialiste principale des photographies chez Phillips à New York. “Ce doit être la photographie la plus rentable de tous les temps.”

Cela a piqué notre curiosité d’en savoir plus sur cette image et sur le photographe, qui n’est pas un nom connu dans le monde de la photographie. Ormond l’a créé pour lui-même, sans mission, juste pour se souvenir d’une époque révolue. Il s’agissait d’un projet colossal dans des délais très serrés : le bâtiment devait être démoli en deux jours, il fallait organiser 40 (plus deux sur le trottoir et une au premier étage) mannequins ou femmes en tenues colorées, l’autorisation du démolisseur du bâtiment avait été obtenue. Pour être recherché, il a fallu combler un énorme trou dans le trottoir et garer une Rolls Royce Phantom de prêt à la base.

La réalisation d’un chef-d’œuvre

“Un jour, il était assis dans son studio et regardait par la fenêtre de l’autre côté de la rue, là où ils sont en train de démolir, je pense, ce sont deux brownstones. [from the previous century]», le fils d’Ormond Ogden Gigli raconte Péta Pixel.

« Toutes les fenêtres ont été retirées et il s’est dit : et si je mettais une femme à chaque fenêtre ? Il y a réfléchi, puis en a parlé avec son équipe et a dû le concrétiser le lendemain matin. [as they would begin the demolition the next day after that].

“Ils ont appelé l’agence de mannequins, et il s’est dirigé vers le coin où se trouvait le concessionnaire Rolls Royce et leur a demandé s’il pouvait utiliser [borrow] il [for the shoot]. Il a appelé Con Ed[ison] pour réparer un [large] trou dans le trottoir.

“Et puis il a fait la photo deux heures plus tard [starting at noon during the workers’ lunch break]et cela n’a pris que quelques heures parce que c’est tout ce qu’il avait à faire [in] à cause des travaux [demolition]. Et il lui fallait juste le faire.

Tir d’Ormond Filles tout en se tenant sur l’escalier de secours du deuxième étage de son studio avec un porte-voix à la main d’où il pouvait voir et diriger distinctement l’action et répartir les couleurs sur les cinq étages du Brownstone. Filles ressemble presque à des jouets colorés ou à des poupées dans une maison de poupée.

L’histoire raconte que le superviseur de la démolition a déclaré qu’il autoriserait la prise de vue à condition que sa femme soit incluse sur la photo – et elle se tenait au troisième étage, troisième en partant de la gauche. Dans une tenue rose (actuellement âgée de 95 ans), la femme d’Ormond, Sue, est également présente au deuxième étage, à l’extrême droite.

Ormond s’inquiétait pour la sécurité des modèles car certains courageux posaient sur les rebords effondrés et en talons alors que les vitres avaient déjà été retirées.

Comme on le dit souvent à propos des bonnes photos, Ormond n’a pas pris de photographie, il a fait une photographie.

Les caméras et les films de Gigli

“Il a utilisé un Graflex et aussi un Hasselblad, et donc il y a du noir et blanc et de la couleur”, raconte Ogden, également photographe avec un studio à Pittsfield, Massachusetts, niché dans les magnifiques Berkshires, qui se considère très chanceux de pouvoir réaliser un vivre dans un domaine qui le passionne tant.

Le Graflex était une caméra graphique 4 × 5 vitesses et utilisait un film en feuille. Ormond a utilisé le film diapo Ektachrome dans le Graflex. Ogden ne se souvient pas du film N&B utilisé, mais pense qu’il s’agissait probablement du Kodak Tri-X. Le Hasselblad était soit le 500C, soit le Hasselblad 500CM.

«Tout ce qui est en couleur a été photographié avec le Graflex», poursuit son fils Ogden. « Lui-même imprimait beaucoup de noir et blanc. Il le préférait en noir et blanc. J’adore la couleur, mais [with] le noir et blanc, il y a juste quelque chose que j’aime. Le bâtiment ressemble vraiment à la période des années 1960.

“[He] je n’en ai pas tiré beaucoup. Je dirais qu’il a tiré cinq ou huit rouleaux [of 120 films giving 12 square 2 ¼ x 2 ¼ inch exposures per roll] et probablement dix feuilles.

“D’abord, il [the original 4×5 slide] a été copié sur un format 8×10 pouces [transparency]. Et puis cela a été numérisé avec un magnifique scanner à tambour et c’est sur cela que nous travaillons depuis.

Nous demandons à Ogden ce qui rend cette image si populaire, puisque de nombreux collectionneurs l’ont achetée à des prix fantaisistes. Le nombre de tirages en circulation contrôle les prix des beaux-arts. Mais Filles défie la norme, et le grand nombre de tirages vendus ne semble pas faire baisser le prix – en fait, il a régulièrement augmenté.

“C’est la question à un million de dollars, n’est-ce pas ?” dit le jeune Gigli.

« Non, M. Ogden, c’est la question à 12 millions de dollars », intervenons-nous. [and he laughs] car l’image se serait vendue pour 12 millions de dollars pour toutes les éditions.

“Je pense que tu as raison avec grâce”, dit le fils, né trois mois avant la prise de la photo. «Je pense que cela a plusieurs aspects. Je pense que l’un est le Brownstone [named after brown sandstone, a popular building material in the past], l’attrait historique du brownstone que nous aimons tous. Je pense que les femmes aux fenêtres et le contraste avec la pierre brune mettent en valeur un bâtiment magnifiquement propre et frais, en train d’être démoli. Il y a donc un contraste entre le vieux démonté et le nouveau. Les femmes aux fenêtres sont une chose, et la scène de New York montrant le trottoir et la Rolls Royce est tout simplement tout le contraste.

Les mannequins étaient payés 1 $ chacun, ils apportaient leur garde-robe et se maquillaient.

« Oui, parce qu’il faut un mode de paiement pour que cela soit légal », répond le photographe.

Filles a été publié pour la première fois dans le Journal de la maison des dames, où Ormond a obtenu son premier travail photo à 17 ans.

« Ma mère et mon père ont pris une empreinte [in the early 1990s] jusqu’à leur galerie [Staley-Wise Gallery in SoHo, New York City] et leur a montré, et elle [Etheleen Staley] j’ai pensé que cela en valait la peine. Et c’est à ce moment-là que le premier exemplaire de Filles a été vendu [see below for more details].

Alors, est-ce l’impression la plus rentable ou l’impression signée la plus rentable ?

“Nous n’avons vendu que des tirages signés [so far]. Je pense qu’elle entre dans les deux catégories car c’est l’image la plus rentable en raison du nombre de tirages vendus, et tous les tirages vendus portaient la signature de mon père.

«Je pense qu’il en a probablement signé au dos quand il a commencé. Mais pour la plupart, oui, ils sont tous devant. Il aimait faire ça [signed and numbered].

« Une édition, peut-être 1 à 10 ? Et une autre édition, peut-être de 1 à 45 ? [Each size of print was labeled as an edition.]

« C’est parce qu’un jour, mon père faisait une impression, la vendait et en avait une sous la main à tout moment. Et finalement, il a commencé à vendre plus de tirages, et je me suis dit : eh bien, ayons cinq tirages sous la main. De cette façon, nous n’avons pas besoin de faire une impression clé à chaque fois et de comparer les échantillons de couleurs les uns aux autres pour garantir que la couleur et le contraste sont bons.

« Nous avons donc commencé à faire cela un peu à la fois. Et puis je dirais qu’ils vendent. Imprimons jusqu’à la fin de cette édition pour la rendre plus facile. Et puis c’est arrivé. Nous avons créé quelques éditions supplémentaires de tailles différentes et en avions toujours quelques-unes sous la main. Et cela s’est développé à partir de là.

«Je pense que nous en avons compté une douzaine [editions, meaning sizes], mais une taille populaire se situe au milieu des années 30, entre 30 et 40 pouces. Les gens aiment aussi les années 40. Nous avions également des tirages de 50 pouces, que certaines personnes adoraient. Nous venons d’en faire imprimer quelques-uns à 66 pouces [the largest].»

Ogden estime que l’image peut également fonctionner dans de petites tailles, même si tous les modèles et autres détails deviennent relativement petits à apprécier.

« C’est certainement possible. Cela ajoute plus de mystère car il faut s’en rapprocher et y regarder de plus près. Mais c’est quand même beau.

Nous avons demandé à Ogden combien d’empreintes signées il reste aujourd’hui depuis le New York Times l’article a effectivement fourni une poussée de ventes pendant les vacances.

“Je dis moins de 100 [including B&W]. Eh bien, je viens de freiner toutes les ventes en galerie. J’appelle une pause jusqu’à ce que je laisse la poussière retomber pour voir ce qu’il me reste. J’ai surtout des tirages plus petits en ce moment, 16×16 pouces, et j’ai un certain nombre de tirages 27×27 pouces, et après ça, je dois voir ce que j’ai.

Préserver les impressions

«J’ai créé une œuvre pour stocker correctement les tirages avec température et humidité. Chaque impression a été signée et emballée individuellement dans du papier mousse d’archives, du papier de soie et des sacs en plastique d’archives. Je le place verticalement dans ma zone de stockage afin que lorsque je suis prêt à vendre et à expédier une impression, elle soit juste là. Je le sors. Il y a le numéro dessus. C’est prêt à partir. Ils ont donc tous été inspectés. Je connais les tailles. Ils sont prêts à être mis en boîte et expédiés.

“[This way] il garde une certaine humidité et une certaine température. Plutôt [what] tu veux avec eux. Vous ne voulez pas qu’il y ait 50 % d’humidité, car cela ferait faire des choses amusantes au papier. Donc, c’est comme 35 % ou 32 % d’humidité et le maintenir dans les années 60 [temperature]et c’est ce qu’il faut pour s’assurer que la température et l’humidité de l’air y sont bonnes.

Quel est le prix le plus élevé que le Filles a déjà récupéré ?

“Eh bien, nous avons vendu un tirage de 60 × 60 pouces [in the past] pour 85 000 $ [The highest sale price when Ormond was still alive was $60,000]. Je veux dire, quoi que ce soit, c’est tout…