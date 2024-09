« Girlhood : Au-delà de la rupture » de Sam Spence

À propos de Sam Spence

Sam Spence est une photographe de mode et d’art américano-coréenne basée à Los Angeles. Adoptée en Corée alors qu’elle était bébé et élevée dans le Midwest des États-Unis, Spence a toujours su ce que signifiait se démarquer. Frustrée par le manque de diversité et d’acceptation autour d’elle, Spence s’est tournée vers les arts dès son plus jeune âge comme principale forme d’expression. Son expérience de danseuse contemporaine a influencé son amour pour la capture du mouvement et du corps humain dans sa forme unique. Ceci, associé à sa vision de repousser les limites de la beauté et de la mode, l’a amenée à l’art qu’elle exploite aujourd’hui.

Crédits

PHOTOGRAPHE Sam Spence

STYLISTE Carolina Orrico

MAQUILLAGEUSE Johanna Nomiey Home Agency

COIFFEUR Lauren Palmer Smith Transférer l’agence

DIRECTRICE DE CASTING Mollie Maguire Soumission Casting et gestion

MODÈLES Bethany Valverde, Carson Lewallen, Liv Bennett, Piper Graber, Ted Maria O’Connor