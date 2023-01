‘Girl With a Pearl Earring’, cette fois avec des robots et des AirPods

Une fille avec une boucle d’oreille? Plus comme Guy avec un Apple AirPod.

Le musée Mauritshuis de La Haye a lancé un appel ouvert pour des versions créatives de la peinture classique du XVIIe siècle de Johannes Vermeer – avec des résultats étranges et délicieux.

Faites défiler les messages tagués #mygirlwithapearl sur Instagram et vous trouverez plus de 4 000 interprétations de la célèbre peinture à l’huile d’une jeune fille au turban, une large boucle d’oreille pendante à son oreille gauche. Les hommages vont du beau au fantaisiste en passant par surréalistedu classique au abstrait pour steampunk. Vous verrez la fille sur des photos, des dessins numériques et des peintures à l’huile, et recréée dans des sculptures faites de fil à broder, jouets, fournitures scolaires et multicolore perles et boutons.

Elle apparaît comme une de bébéune vieil homme barbuun canardun chien, un lapin et un Na’vi bleu d’Avatar. Dans plus d’une image, elle est résolument du 21e siècle, vêtue d’un masque ou des écouteurs ou tenir un téléphone portable. Un artiste superposé la peinture de Vermeer sur un écran Tinderappelant la création “Balayer vers la droite”.

Certaines des versions numériques ont-elles été créées avec un outil de création d’art AI comme Dall-E? Vous pouvez parier dessus.

Le Mauritshuis abrite habituellement le célèbre tableau, mais pendant huit semaines à partir de février, l’œuvre sera prêtée pour une exposition Vermeer au Rijksmuseum d’Amsterdam. Plutôt que de laisser le mur de la fille vide, le Mauritshuis prévoit d’afficher certaines des interprétations participatives dans un affichage numérique.

“La pièce où la fille est accrochée deviendra temporairement un lieu d’inspiration avec autant de filles que possible ensemble, de chez elles et de l’étranger”, indique le musée.

Comme l’attestent les soumissions, le musée n’a imposé aucune restriction à la créativité ici. “Un autoportrait avec une serviette de bain en guise de turban, un fer peint ou encore un tas de vaisselle”, dit-il. “Little est trop fou pour nous.”

Vermeer, l’un des peintres hollandais les plus renommés du XVIIe siècle, est connu pour ses scènes domestiques intimes et son utilisation étonnante de la lumière.

Son emblématique Girl With a Pearl Earring a fait plusieurs apparitions littéraires et cinématographiques, notamment dans un roman historique du même nom de 1999 qui racontait une histoire fictive de la création du tableau. Ce livre a conduit à une adaptation cinématographique de 2003 mettant en vedette Scarlett Johansson en tant que jeune servante dans la maison de Vermeer, interprétée par Colin Firth.

Si vous souhaitez explorer la peinture originale plus en détail avant de créer votre propre prise, une fonction de réalité augmentée appelée Galerie de poche dans la version gratuite de Google Application Google Arts & Culture propose une espace d’exposition virtuel où vous pouvez voir et découvrir les 36 peintures de Vermeer. Aucun d’entre eux ne comporte de bots.