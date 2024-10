Girl Ultra parle de « Blush », de ses tournées et de son absence de genre

Alors que les touristes célèbrent les boutiques vintage haut de gamme, le street art évocateur et les restaurants chics de Roma Norte, l’un des quartiers les plus branchés de Mexico, Mariana de Miguel ne peut s’empêcher d’en vouloir à sa nature surpeuplée. Au lieu de l’éviter complètement, l’auteure-compositrice-interprète, mieux connue sous le nom de Girl Ultra, affronte fréquemment la folie des rues pour atteindre ce qu’elle appelle son « oasis » : un petit studio au sommet d’un complexe d’artistes du quartier.

En se dirigeant vers le sixième étage du bâtiment, l’agacement et le dédain de son arrivée s’estompent alors qu’elle se retire dans la petite cabine d’enregistrement dotée d’une terrasse extérieure. En tant que port d’attache de Girl Ultra, c’est l’espace où la jeune femme de 28 ans s’est pour la première fois installée dans sa multitude de sons new age et continue de gratter sa démangeaison d’expérimentation. Enracinée dans son redoutable voyage vers le studio bien-aimé, la musicienne née à Mexico a appris à embrasser la dualité et à surmonter le jugement de soi grâce à la réalisation de son plus récent EP « Blush ».

«J’étais intrépide. Je créais des choses que j’avais toujours voulu faire et si je ne les aimais pas, je n’avais pas peur de les jeter », a déclaré De Miguel. «C’était comme un terrain de jeu pour enfants. Et j’ai enfin eu tous les jouets. Avec ‘Blush’, je me suis senti libre.

Quelques mois après sa sortie, De Miguel s’arrête à Los Angeles par un après-midi venteux de septembre pour célébrer la sortie vinyle tant attendue de l’EP.

Entourée des imposants entrepôts et des détaillants haut de gamme du centre-ville, je la repère de l’autre côté du centre commercial Arts District, Row DTLA. Vêtue d’une veste en cuir ample et d’une minijupe noire, elle s’approche avec impatience. Désireuse de mettre la main sur un vinyle « Blush », c’est la première fois qu’elle voit une version physique du projet, initialement sorti en juillet. Avant une signature de record à Déguisés en mouton elle me parle de l’attachement étroit qu’elle éprouvera toujours pour son travail, peu importe le temps qui passe.

« Tout est cyclique. C’est comme donner naissance à un bébé qui ne sera plus jamais le vôtre », a déclaré De Miguel. « Il faut juste espérer qu’il deviendra une personne formidable. »

Mariana de Miguel célèbre la sortie vinyle de son EP « Blush ». (Michael Blackshire/Los Angeles Times)

Avec trois albums (« Adios », « Nuevos Aires » et « El Sur ») et deux EP datant de 2017, la chanteuse avoue qu’elle se retrouve souvent coincée dans un cycle pessimiste lorsqu’elle fait de la musique. Sentant qu’elle n’est pas assez bonne ou que son son n’est pas représentatif de qui elle est, elle dit que ces hauts et ces bas sont comme « tomber amoureux et tomber amoureux ». Après la sortie en 2022 de « El Sur » – le projet qu’elle décrit comme la sœur aînée plus sobre de « Blush » – elle a atteint un point bas du cycle où tout ce qu’elle a fait a été confronté à un jugement de soi sévère. Ce n’est qu’en mars 2023, lorsqu’elle a commencé à écrire « Blush », qu’elle a percé.

«J’avais l’habitude de pousser mes chansons jusqu’à ce qu’elles soient assez bonnes au lieu de simplement leur permettre d’être bonnes dès le début. [With ‘Blush,’] J’ai essayé d’abandonner beaucoup de choses. Je faisais vraiment amende honorable avec moi-même, avec le passé et avec ce que j’avais fait jusqu’à présent en tant que musicien », a déclaré De Miguel. « J’ai juste réappris à m’amuser et j’étais très amoureux de la musique cette fois-ci. »

Traitant ses EP et ses albums avec la même attention aux détails, « Blush » se présente comme une exploration brève de sept titres du chagrin, de la féminité et de l’amour éphémère. Au lieu de raconter ces histoires d’une manière acoustique dépouillée attendue, elle juxtapose ces vignettes sincères avec les sons électroniques de l’hyperpop, des rythmes garage et des hymnes de club à part entière. Des morceaux comme « guapa » et « rimel » existent sous forme de morceaux cyber-torrides avec des touches pop tandis que des chansons comme « blu » et « 5to elemento » comblent le fossé entre une influence indépendante du début des années 2000 et un style de production disruptif dans la jungle.

Se préparant pour la partie signature des disques de l’événement, elle est assise devant un mur empilé, de haut en bas, avec les disques « Blush ». La couverture de l’EP est une image en gros plan de De Miguel – elle a un regard impassible dans les yeux, une cigarette allumée entre ses lèvres et des joues roses anormalement brillantes. Poussée par les émotions que le maquillage peut souligner, la chanteuse a entrepris de concilier les pressions féminines auxquelles elle a été confrontée à travers son lyrisme.

«Je suis une fille simple et j’aime le maquillage taché. C’est quelque chose qui fait partie de mon caractère. Je n’aime pas les choses parfaites, surtout quand il s’agit de ma musique et de ma vie », a déclaré De Miguel. « Mon écriture reflète ma façon de vivre et je voulais m’assurer que ‘Blush’ corresponde à ces émotions. »

Mariana de Miguel pose pour une photo avec les fans Zulema Martinez, à droite, Janira Hernandez, à gauche, et Mia Cucufate, à l’arrière gauche, entre deux signatures de vinyles. (Michael Blackshire/Los Angeles Times)

Alors que la soirée de sortie commence, les fans commencent lentement à affluer – semblant hésitants et un peu stupéfaits. Napo Pineda, 21 ans, et Daniel Moreno, 24 ans, arrivent vêtus de T-shirts Girl Ultra assortis et rejoignent rapidement la ligne de formation. Après avoir signé leurs disques et organisé une séance photo impromptue avec la chanteuse, ils partagent que la musique de Girl Ultra est l’une des premières choses qui les ont réunis en couple.

« Sa musique est si racontable d’une manière que l’on ne peut pas trouver chez d’autres artistes », a déclaré Moreno. « Son son distinct montre à quel point nos désirs en tant que Latinos sont diversifiés en matière de musique. »

Pineda est d’accord avec le point de vue de son petit ami, ajoutant : « Il y a un très large éventail de Latinos qui font de la musique, et nous le trouvons généralement chez des Portoricains comme Young Miko ou des Colombiens comme Karol G et Kali Uchis, mais c’est tellement cool d’avoir Girl Ultra comme notre pop girl mexicaine.

À mesure que De Miguel grandit en tant que musicienne, son désir de s’éloigner des genres reste vital pour l’avenir de Girl Ultra. Après quelques années de DJ sous un nom de scène inspiré des super-héros, De Miguel s’est présentée comme une artiste R&B alternative sur son premier EP, « Boys ». En tant que fille emo dans l’âme avec une appréciation profondément enracinée pour la salsa et la cumbia, sa fusion de R&B mexicain s’est rapidement transformée en un méli-mélo d’influences synchronisées avec succès. Élevée par un père obsédé par le rock et une mère ayant un faible pour les succès romantiques ringards, elle attribue son besoin de s’aventurer au-delà d’un genre musical aux goûts musicaux variés de sa famille et à la variété des stations de radio locales de Mexico.

Un fan détient des disques vinyles signés du nouveau disque de Girl Ultra, « Blush ». (Michael Blackshire/Los Angeles Times)

Se transformant souvent entre les sorties, elle se dit très reconnaissante d’avoir développé le personnage de Girl Ultra sur lequel s’appuyer lors de ces changements sonores.

« Je me permets de changer autant que ma musique », a déclaré De Miguel. «Quand je pense à ma relation avec Girl Ultra, je pense à Mariana, moi-même, comme à la fille qui vit et collecte des informations. Et puis Girl Ultra est celle qui traite et en fait quelque chose.

Au fil des années, sa discographie a connu des moments de pop chambre, de soft punk et de deep house. Elle dit que jouer son mix éclectique présente un nouveau monde de défis. En assimilant son décor à des montagnes russes, sa partie préférée de la tournée est de voir comment différentes personnes réagissent aux changements constants d’ambiances et de sons.

«Je suis un adepte du rythme rapide. Avec les transitions du R&B vers la musique de club, mes shows sont devenus un magnifique mixeur. Tout finit toujours par bien se passer », a déclaré De Miguel.

Girl Ultra est actuellement en tournée avec Chromeo et le Minuit avec quelques gros titres éparpillés entre les dates. Elle fera la une l’Echoplex à Los Angeles le 24 octobre.

Embrassant les nuances du chagrin, « Blush » a permis à De Miguel d’élargir ses limites sonores comme jamais auparavant. Mais au final, elle revient toujours à un sentiment.

« Nous devons tous nous rappeler que nous ne sommes que des filles tristes et excitées », a déclaré De Miguel avant de partir signer d’autres disques. « C’est ça. »