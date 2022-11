Girl Guides of Canada va renommer son programme Brownies pour être plus inclusif

Les Guides du Canada ont annoncé mardi qu’elles renommeraient leur succursale Brownies pour être plus inclusive.

Dans un communiqué de presse, l’organisation a déclaré que cette décision était “une étape importante et nécessaire pour créer un espace inclusif et équitable où chaque fille racialisée au Canada se sent à sa place et est la bienvenue dans le guidage”.

Girl Guides of Canada a déclaré avoir consulté « les membres racialisés, les anciens membres et la communauté et demandera aux membres actuels d’aider à décider d’un nouveau nom de branche ».

Le nouveau nom du programme pour les filles âgées de sept et huit ans n’a pas encore été décidé. Fin novembre, les membres seront invités à aider à choisir parmi une liste restreinte de deux noms, selon le site Web des guides. Le nouveau nom sera annoncé en janvier et prendra effet en septembre 2023.

“Les deux noms présélectionnés sont inclusifs, amusants et reflètent la façon dont les filles se voient dans le guidisme”, indique le site Web.

« Ces noms proviennent de thèmes qui ont été élaborés en consultation avec des filles racialisées dans le guidisme, le Cercle consultatif national autochtone, des partenaires et des organisations communautaires, ainsi que le Conseil national des jeunes des GGC, des commissaires provinciaux et des animateurs de la diversité, de l’équité et de l’inclusion.

Jill Zelmanovits, PDG de Girl Guides of Canada, a déclaré dans le communiqué de presse qu’il était “essentiel que nous écoutions la voix des filles et que nous agissions lorsqu’elles s’expriment”.

Zelmanovits a déclaré que l’organisation avait entendu de plusieurs anciens membres et anciens membres que le nom Brownies leur avait causé un préjudice personnel, donc le changement de nom est “pour supprimer davantage les obstacles à l’appartenance pour les filles et les femmes racialisées”.

“Il est clair que ce changement est la bonne chose à faire – les guides ne peuvent pas être représentées par un terme qui cause du tort à une fille.”