« Une fille en or, mélange de fleur et de sirène, pleine de lumière et de grâce, mais dont la vue est triste, car elle emporte avec elle, sur son chemin vers la mer, le sentiment de la jeunesse qui passe, de la beauté qui n’est pas t juste le nôtre. C’est un cadeau de la vie dans sa belle mélancolie de flux et reflux constants.