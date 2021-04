Girafe arrête le motard pour renifler son casque, rencontre avec le viral «  Gentle Giant  » sur TikTok

Quelque part dans les bois d’Afrique du Sud, un motard a eu une rencontre étrangement mignonne avec une girafe et les gens ne semblent pas en avoir assez de la vidéo de l’incident original. Les gens craquent sur la vidéo et la trouvent merveilleuse. Un utilisateur a écrit dans ses commentaires que cela devait être « une expérience spectaculaire ». Dans la vidéo virale, sur une route forestière, la girafe s’approche d’un passionné de cyclisme. Alors que la girafe curieuse se rapproche, l’homme, qui semble un peu effrayé, commence à reculer très lentement. Dès que la girafe renifle le casque du cavalier, il s’arrête. Maintenant, la girafe lève la tête un instant puis renifle l’épaule gauche, la main et le bras du passant humain. L’homme, ravi et plus effrayé, avance lentement et la girafe le laisse partir. l’ami de l’homme, également motard, est vu en train de rire tranquillement pendant qu’elle photographie le moment.Ils étaient sur un sentier forestier de 2 heures.

La vidéo virale a été à l’origine partagée par un utilisateur d’Instagram Timmy Moser et republiée par earthpix. Partageant la vidéo de son adorable rencontre avec la curieuse girafe, Moser a déclaré qu’il continuait de reculer parce qu’il était choqué de voir la taille des genoux de l’animal. La vidéo a été capturée par la clé GoPro du photographe qui est invisible dans la vidéo. De nombreux utilisateurs ont écrit dans des commentaires que l’homme aurait dû caresser la girafe car elle était juste curieuse et ne signifiait aucun mal.

Lorsqu’on leur a demandé ce qu’ils allaient faire, certains commentateurs ont dit qu’ils pleureraient de bonheur, tandis que d’autres ont dit qu’ils auraient peur parce que l’animal pourrait donner des coups de pied. Un utilisateur l’a résumé en trois mots – effrayant mais génial. Voici comment d’autres internautes ont réagi à la vidéo:

Plus de 360000 utilisateurs ont aimé la vidéo sur Instagram. La vidéo est également virale sur TikTok avec plus de 150 000 personnes qui aiment la vidéo.

