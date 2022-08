Gippy Grewal s’ouvre sur les films punjabi éclipsés par Bollywood, dit “nous nous battrons …”

Après que les industries tamoule, télougou et kannada aient trouvé leur place dans le nord de l’Inde, Gippy Grewal souhaite amener les films Pollywood alias Punjabi au niveau pan-indien. L’acteur-chanteur-producteur Gippy était d’accord avec le fait que les films punjabi sont éclipsés dans les régions dominées par Bollywood, comme Mumbai, Maharashtra et d’autres parties du pays. Plusieurs fois, les films punjabi obtiennent des émissions limitées à Mumbai et dans d’autres villes métropolitaines en raison de l’affrontement avec un autre biggie de Bollywood.

Bien que les films punjabi aient brillamment fonctionné à l’étranger, Gippy souhaite répandre la magie de Pollywood à travers l’Inde. Grewal, qui fait la promotion de sa prochaine comédie romantique Yaar Mera Titliyaan Warga, a interagi avec l’ADN, et il a déclaré qu’ils se battraient pour des écrans appropriés et feraient la promotion de leurs films à grande échelle. Au début, Gippy a déclaré qu’auparavant, Bollywood avait également dominé le Pendjab. “Il y avait des jours où nous avions l’habitude d’avoir 10 émissions et les films hindis d’avoir 50 émissions. Maintenant, nous l’avons inversé. Maintenant, les films punjabi ont 50 émissions et les films hindis ont 10 émissions au Pendjab. Nous avons conquis notre marché, maintenant, progressivement nous allons également capturer cette zone.”

Gippy a déclaré que maintenant le contenu franchit les frontières et que le public a soif de nouveaux sujets. “Tout est question de contenu maintenant. Nous ne savons même pas qui était Pushpa. Mais nous avons regardé Pushpa au Pendjab. Peu nous importe que l’acteur soit de Bollywood ou d’une autre industrie. Pour nous, c’est une star indienne. ” Grewal a poursuivi: “Lorsque nous apporterons le bon contenu, le lancerons et le promouvrons correctement, nous pourrons avoir un impact plus important. Maintenant, nous nous battrons pour des écrans et des horaires appropriés, et je suis sûr que plus de gens se connecteront avec nous.”

Parlant du film pan-indien punjabi, Gippy a révélé que sa prochaine émeute de rire Carry On Jatta 3 sera doublée en hindi et dans la langue du Sud. L’acteur a ajouté que sa franchise Carry On Jatta est très populaire et qu’elle a été refaite dans le Sud. C’est donc la raison pour laquelle Gippy proposera son très attendu Carry On Jatta à plus grande échelle.