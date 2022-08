Gippy Grewal s’ouvre sur le punjabi d’Aamir Khan dans Laal Singh Chaddha et explique pourquoi les films de Bollywood échouent

Laal Singh Chaddha d’Aamir Khan s’est terminé une semaine après sa sortie, et les recettes au box-office du film ont été une grande déception. De nombreux experts et experts du commerce ont encore du mal à croire que le film a si mal tourné en Inde. Au milieu de la tendance au boycott et d’autres négativités attachées au film, l’accent punjabi d’Aamir a également suscité des critiques. Même Sargun Mehta en a parlé. Maintenant, la superstar punjabi Gippy Grewal a parlé de Khan et de son film.

Lors de la promotion de sa prochaine comédie romantique Yaar Mera Titliyaan Warga, Gippy a déclaré que le punjabi d’Aamir n’était pas conforme aux attentes, et malgré sa suggestion, les créateurs ont poursuivi leur vision. “Je suis d’accord avec le fait que l’accent punjabi d’Aamir Khan a suscité des critiques, et lorsque nous travaillions sur les dialogues du film, nous avions le bon accent et la bonne diction.” Oui, l’équipe de Gippy avait aidé les créateurs dans les dialogues en punjabi, “Mon équipe, y compris Rana Ranbir (acteur-scénariste), les a aidés à écrire des dialogues en punjabi. Mais une fois que j’ai vu les rushes du film, j’ai suggéré qu’ils devraient re-dub pour obtenir le bon pendjabi. Ils étaient d’accord avec moi, mais ils ne l’ont pas changé. Il a poursuivi: “Peut-être qu’ils pensaient que c’était parfait pour le personnage, mais il y a eu une certaine déconnexion là-bas.”

Cependant, lorsque la star de Manje Bistre a regardé le film, il l’a adoré et a apprécié le travail acharné d’Aamir. “J’ai beaucoup aimé, Aamir était entré dans la peau de son personnage. Il avait l’apparence d’un sikh, avec un turban et une barbe appropriés. Les gens du Pendjab et d’outre-mer ont aimé la représentation d’Aamir Khan. Pour autant que j’ai vu , les gens applaudissaient et ils racontaient magnifiquement le film.”

Enfin, Gippy s’est ouvert sur la course à sec de Bollywood, et pourquoi des films comme LSC et Raksha Bandhan échouent. “Le public est le faiseur de rois. Même nos films ont raté la cible. Parfois, nous n’obtenons pas l’ouverture, et parfois les gens n’obtiennent pas les billets pour le film. Je pense donc que cela se résume au contenu, uss mein gadbad hai, et ils devraient l’accepter.

Gippy a en outre affirmé comment les entreprises causent des dommages involontaires aux films. “Lorsque je travaille à Bombay, j’avais généralement cette dispute avec les gens d’affaires ici. Ils proposent des statistiques, des budgets et des calculs. Mais la créativité ne peut pas être contrôlée par ces mesures. Je crois que le cinéma vient du cœur , et ici, les gens font des films à partir de leur cerveau. Vous pouvez rédiger un scénario, mais pas des calculs. Ils formulent d’abord leurs hypothèses. “Le film doit avoir une ouverture XYZ, “il doit collecter 100 crores”, “vous devez faire le film avec ce budget. Mais que se passe-t-il si la vision du réalisateur est au-delà de ses normes ? Ils ne créent pas de films, ils complètent un projet. Cet intérêt, cette soif de dire quelque chose de nouveau, quelque chose d’unique n’est pas là en eux. Je pense que c’est là que réside le problème. ” Yaar Mera Titliyaan Warga sortira en salles le 2 septembre.