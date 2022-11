Giovanni van Bronckhorst: responsable du sac des Rangers après un an à la tête | Nouvelles du football

Giovanni van Bronckhorst a été limogé par les Rangers après un an à Ibrox.

Les Rangers ont neuf points de retard sur les leaders du Celtic en Premiership écossaise et ont également enduré une campagne de Ligue des champions qui donne à réfléchir qui a vu le club perdre les six matches de la phase de groupes, une course qui comprenait un martèlement 7-1 par Liverpool à domicile.

Van Bronckhorst – qui a signé un contrat de trois ans et demi pour remplacer Steven Gerrard en novembre dernier – devient l’un des managers permanents les plus courts de l’histoire du club, seuls Pedro Caixinha et Paul Le Guen partant plus tôt.

La Premiership écossaise est maintenant suspendue pour la Coupe du monde, avec le prochain match des Rangers contre Hibernian à Ibrox le 15 décembre. en direct sur Sky Sports.

“Les résultats et les performances n’ont pas répondu aux attentes”

Une déclaration des Rangers disait: “Le Rangers Football Club confirme aujourd’hui qu’il s’est séparé du manager Giovanni van Bronckhorst. Le conseil d’administration tient à remercier sincèrement Gio pour tous ses efforts depuis sa nomination en tant que manager.

“Arrivé au club il y a un peu plus d’un an, Gio a mené le club à une cinquième finale européenne et a remporté la Coupe d’Écosse en mai dernier. Il a également mené l’équipe à la première qualification du club en Ligue des champions en 12 ans.

“Malheureusement, les résultats et les performances de ces derniers mois n’ont pas été à la hauteur des attentes et la décision a été prise aujourd’hui par le conseil d’administration de résilier le contrat du manager.

“La recherche du nouveau directeur est maintenant en cours.”

Le président Douglas Park a déclaré: “Je tiens à remercier Gio pour le travail acharné qu’il a accompli au cours des 12 derniers mois et, en particulier, pour avoir mené le club à la finale de la Ligue Europa et remporté la Coupe d’Écosse la saison dernière.

“Malheureusement, les résultats récents n’ont répondu ni à nos attentes ni à celles de Gio, et nous avons pris cette décision difficile aujourd’hui. Tout le monde chez Rangers souhaite à Gio plein succès à l’avenir.”

Qu’est-ce qui n’a pas fonctionné pour Van Bronckhorst chez les Rangers ?

Le limogeage de Van Bronckhorst était peut-être inévitable après le match nul des Rangers à St Mirren il y a deux semaines.

Alors que le club est confronté à une tâche ardue pour réviser l’avance de neuf points du Celtic en Premiership écossaise, et qu’il n’y a pas de football européen à espérer après la pause de la Coupe du monde après une campagne lamentable en Ligue des champions, les Rangers sont à la recherche d’un nouveau manager.

Celui qui prendra la relève aura beaucoup à penser avant que les Rangers ne reprennent le combat contre Hibernian en direct sur Sky Sports le 15 décembre.

Kris Boyd analyse ce qui n’a pas fonctionné pour les Rangers et le Néerlandais sur les questions suivantes :

Régression du recrutement

L’embarras européen

La frustration des supporters

Impact des blessures

Les cinq prochains matchs des Rangers

15 décembre : Hibernian (h), Premiership écossaise, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

20 décembre : Aberdeen (a), Premiership écossaise, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

23 décembre : Comté de Ross (a), Scottish Premiership, coup d’envoi à 19h30, en direct Sports du ciel

28 décembre : Motherwell (h), Scottish Premiership, coup d’envoi à 19h45

2 janvier : celtique (h), Premiership écossaise, coup d’envoi à 12h30, en direct sur Sports du ciel

