Giovanni van Bronckhorst limogé par les Rangers : Qu’est-ce qui a contribué au départ du Néerlandais d’Ibrox ? | Nouvelles du football

Le limogeage de Giovanni van Bronckhorst était peut-être inévitable après le match nul des Rangers à St Mirren il y a deux semaines.

Alors que le club est confronté à une tâche ardue pour réviser l’avance de neuf points du Celtic en Premiership écossaise, et qu’il n’y a pas de football européen à espérer après la pause de la Coupe du monde après une campagne lamentable en Ligue des champions, les Rangers sont à la recherche d’un nouveau manager.

Celui qui prendra la relève aura beaucoup à penser avant que les Rangers ne reprennent le combat contre Hibernian en direct sur Sky Sports le 15 décembre.

Ici, Kris Boyd analyse ce qui a mal tourné pour les Rangers et le Néerlandais…

Régression du recrutement

Giovanni van Bronckhorst a déclaré qu’il avait travaillé avec le directeur sportif des Rangers, Ross Wilson, sur les objectifs de transfert





Les Rangers surfaient sur la crête d’une vague à l’approche de l’été et il y avait la possibilité de s’appuyer sur des choses pour faire avancer le club.

Cependant, les affaires réalisées n’étaient pas au niveau auquel je m’attendais. Il était clair qu’il y avait un besoin de trois ou quatre joueurs qui entrent dans ce onze de départ, et bien que l’argent ait été dépensé, je ne pense pas qu’il ait été assez bien dépensé.

Les affaires d’été des Rangers Ben Davies – Liverpool



Ridvan Yilmaz – Besiktas



Rabbi Matondo – FC Schalke 04



Antonio Colak – PAOK Salonique



Tom Lawrence – Derby



Malik Tillman – Bayern Munich (prêt)



John Souttar – Coeurs

Je pense que lorsque vous accélérez les sommes d’argent que les Rangers ont faites, cela doit être sur des joueurs qui sont assurés d’avoir un impact et de frapper le sol en courant – ils ne peuvent pas être un pari.

Ridvan Yilmaz a coûté quelques millions et ne s’est pas approché de l’équipe pendant les deux premiers mois et même depuis lors, il a fait des allers-retours. Ben Davies a également commandé des frais notables et n’a pas été celui auquel Van Bronckhorst pouvait faire appel chaque semaine.

Ridvan Yilmaz était la septième et dernière recrue estivale des Rangers en juillet





Avec un joueur comme John Souttar, les Rangers savaient que les blessures pouvaient être un problème, il ne devrait donc pas être surprenant qu’ils aient parfois été courts à l’arrière.

Il y a encore des points d’interrogation sur le rabbin Matondo aussi et bien que Malik Tillman ait montré ce qu’il peut faire en un clin d’œil, cela n’a pas été assez cohérent.

La blessure de Tom Lawrence était malheureuse, mais si la vue de l’intérieur est son absence est la raison pour laquelle les choses ne vont pas bien, alors il y a de plus gros problèmes que j’ai d’abord imaginés.

Seul Antonio Colak est entré et a produit au niveau requis, mais n’oublions pas qu’il a été amené pour pousser Alfredo Morelos, et non pour être l’attaquant numéro un des Rangers.

Colak a marqué 14 buts dans toutes les compétitions depuis qu’il a rejoint les Rangers



Les deux prochaines fenêtres de transfert sont deux des plus importantes de l’histoire des Rangers. C’est une période cruciale qui s’annonce et il est vital que les personnes concernées tirent des leçons de ce qui s’est passé.

La réponse n’est plus de renforcer l’équipe, des ajouts doivent être faits pour améliorer le onze de départ.

Il y a des appels monumentaux à faire et absolument aucune marge d’erreur. Il doit également y avoir une planification sérieuse pour la saison prochaine, compte tenu du nombre de joueurs au cours des six derniers mois de leurs accords actuels.

Beaucoup de gens ont parlé d’Allan McGregor, Scott Arfield et Steven Davis lorsqu’ils ont obtenu de nouveaux contrats, mais Giovanni est revenu vers eux à maintes reprises, ce qui vous dit tout ce que vous devez savoir et que c’était une bonne affaire.

Aller une autre saison pourrait être un pas trop loin pour certains et quand on regarde le nombre de joueurs qui pourraient partir, les joueurs vont devoir entrer.

Je pense que l’équipe de recrutement va faire son travail mais il va falloir faire beaucoup mieux, cela ne fait aucun doute.

L’embarras européen

Les Rangers ont enregistré la pire campagne de l’histoire de la Ligue des champions





Quand vous revenez en août et que les Rangers ont battu le PSV pour se qualifier pour les phases de groupes de la Ligue des champions, c’était un énorme pas en avant pour le club.

Cela aurait renforcé la confiance au sein de l’équipe, sachant qu’elle peut concourir en Europe, après cette course à la finale de la Ligue Europa sous Van Bronckhorst.

Cependant, la manière dont ces six défaites en phase de groupes n’ont sans aucun doute pas aidé et aurait effacé toute cette positivité.

Mo Salah a renvoyé Liverpool pour une victoire 7-1 contre les Rangers à Ibrox alors que l’équipe de Van Bronckhorst a perdu tous les matchs





Les joueurs ont eu une brèche dans leur confiance parce que c’est ce qui arrive quand on perd beaucoup de matchs.

Il ne faut pas oublier que le niveau de qualité, en particulier Liverpool et Napoli, était un niveau supérieur à celui auquel ils ont été confrontés la saison dernière. Même l’Ajax, qui a amené l’un des meilleurs joueurs des Rangers à l’époque, Calvin Bassey, dans le cadre d’un contrat d’un peu moins de 23 millions de livres sterling, montre à quel point c’était un pas en avant.

Cependant, il existe un moyen de perdre des matchs et lorsque vous encaissez 22 buts en six défaites, cela ne fait qu’ajouter à la pression et à la frustration des fans.

La frustration des supporters

Au cours des dernières semaines, les fans ont exprimé leur frustration envers les joueurs et Van Bronckhorst





Dans un club comme les Rangers, les supporters s’attendent à ce que vous gagniez chaque match. Cependant, si cela ne se produit pas, ils exigeront toujours un certain niveau de performance.

Quand vous regardez ce qui se passait en Europe puis plus récemment dans la ligue, il était clair que les fans n’avaient pas obtenu ce qu’ils voulaient.

Les Rangers ont eu tous les applaudissements l’année dernière et cette année, ils ont dû faire face à des critiques. Cela fait partie intégrante du fait d’être dans un grand club de football si les choses ne vont pas bien, mais je ne pense pas qu’ils l’aient bien géré.

Si les supporters se retournent et ne sont pas contents – je sais par expérience qu’il est extrêmement difficile de les reconquérir à moins qu’il n’y ait un changement.

Seuls Paul Le Guen et Pedro Caixinha ont eu une période plus courte en tant que manager des Rangers par rapport à Van Bronckhorst





C’est un film dans lequel j’ai été quand j’étais au club de Paul Le Guen. Je ne compare pas les joueurs ou le personnel d’entraîneurs d’ici là, mais plutôt ce qui s’est passé lorsque les choses ont empiré.

La seule option était de faire un changement. Giovanni savait quelles étaient les exigences lorsqu’il revenait dans le club pour lequel il jouait et il ne faut pas se cacher que les performances n’ont pas été à la hauteur des attentes des fans.

Impact des blessures

Ianis Hagi (à gauche) est absent depuis longtemps en raison d’une blessure tandis que John Souttar n’a fait qu’un seul départ en championnat depuis son arrivée





Il ne fait aucun doute que Van Bronckhorst n’a parfois pas pu faire appel à son onze préféré en raison de blessures.

Avant ce match nul contre St Mirren, il était sans Ridvan Yilmaz, Ben Davies et Antonio Colak.

Ensuite, il y a ces absents de longue durée tels que Filip Helander, Connor Goldson, John Souttar, Ianis Hagi, Nnamdi Ofoborh, Alex Lowry, Tom Lawrence, Fashion Sakala et Kemar Roofe.

Nous revenons sur certains des hauts et des bas du temps de Giovanni van Bronckhorst à la tête des Rangers



Les joueurs manquants de ce calibre auront bien sûr un impact sur la façon dont il a constitué son équipe et peut-être sur le style de jeu.

J’ai une certaine sympathie pour Van Bronckhorst. Sur le plan national, il n’a perdu que contre deux clubs – le Celtic et St Johnstone – et il a très bien réussi à remporter la Coupe d’Écosse la saison dernière et à atteindre la finale de la Ligue Europa.

Lorsque le niveau de performance a chuté, les résultats étaient encore corrects pendant un certain temps, mais lorsque les résultats ont également chuté, le problème est devenu beaucoup plus important.

Les Rangers ne semblent pas aussi en forme qu’ils l’étaient la saison dernière et avec le nombre de blessures, il faut peut-être se poser des questions sur ce qui se passe dans ce département à l’avenir.

