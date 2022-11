Giovanni van Bronckhorst: les Rangers s’apprêtent à limoger le manager après un an à la tête | Nouvelles du football

Giovanni van Bronckhorst devrait être limogé par les Rangers après un an à la tête d’Ibrox.

Les Rangers ont actuellement neuf points de retard sur les leaders du Celtic en Premiership écossaise.

Les Rangers ont également enduré une campagne de Ligue des champions qui donne à réfléchir au cours de laquelle le club a perdu les six matches de la phase de groupes, une course qui comprenait un martèlement 7-1 de Liverpool à domicile.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Nous revenons sur certains des hauts et des bas du temps de Giovanni van Bronckhorst à la tête des Rangers



Van Bronckhorst – qui a signé un contrat de trois ans et demi pour remplacer Steven Gerrard en novembre dernier – deviendra l’un des managers permanents les plus courts de l’histoire du club, seuls Pedro Caixinha et Paul Le Guen partant plus tôt.

La Premiership écossaise est maintenant suspendue pour la Coupe du monde, avec le prochain match des Rangers contre Hibernian à Ibrox le 15 décembre. en direct sur Sky Sports.

Les cinq prochains matchs des Rangers

15 décembre : Hibernian (h), Premiership écossaise, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

20 décembre : Aberdeen (a), Premiership écossaise, coup d’envoi à 20h, en direct Sports du ciel

23 décembre : Comté de Ross (a), Scottish Premiership, coup d’envoi à 19h30, en direct Sports du ciel

28 décembre : Motherwell (h), Scottish Premiership, coup d’envoi à 19h45

2 janvier : celtique (h), Premiership écossaise, coup d’envoi à 12h30, en direct sur Sports du ciel

