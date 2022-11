Giovanni van Bronckhorst: les hauts et les bas du manager des Rangers au cours de la première année en charge | Nouvelles du football

Giovanni van Bronckhorst a pris en charge les Rangers il y a exactement un an dans ce qui a été une montagne russe de 12 mois.

Lors de sa première saison, le Néerlandais a mené l’équipe à la finale de la Ligue Europa et à la gloire de la Coupe d’Écosse, mais n’a pas réussi à conserver le titre de Premiership écossaise.

Il a ensuite emmené les Rangers en Ligue des champions cette saison où ils ont enregistré la pire campagne de phase de groupes de l’histoire, tandis que le Celtic a gagné neuf points d’avance dans la course au titre 2022-23 après seulement 15 matches.

Avant la pause de la Coupe du monde, Van Bronckhorst a parlé exclusivement à Sky Sports Nouvelles pour réfléchir sur ses 12 premiers mois à la tête d’Ibrox…

Quels sont vos souvenirs du premier jour, en franchissant la porte d’Ibrox en tant que manager ?

Image:

Van Bronckhorst avec son équipe d’entraîneurs des Rangers





C’est un fier souvenir pour moi. Cela avait été une semaine assez mouvementée parce que la semaine précédente vous n’aviez aucune idée de ce que serait votre avenir. Cinq jours plus tard, vous êtes dans un avion en direction de Glasgow pour signer le contrat. J’ai vraiment, vraiment apprécié mes premiers pas à Ibrox car sur le terrain d’entraînement pour commencer à travailler avec l’équipe a été un très beau moment pour moi en raison de l’histoire que j’ai avec ce beau club.

Sur quoi vous êtes-vous concentré au cours des premières semaines pour vous assurer d’être opérationnel ?

Image:

Van Bronckhorst n’a pas beaucoup changé à l’entraînement à ses débuts en charge





J’ai vu de la demi-finale contre Hibs où nous avons perdu que l’équipe était vraiment en baisse avec le résultat, mais j’ai pu voir la qualité que nous avions à l’époque et que nous avons toujours. Nous nous sommes assurés de continuer à pousser les joueurs. Techniquement, nous avons changé de petites choses, nous ne pouvions pas changer tout le set-up. Je pense que les joueurs étaient ouverts au changement et, bien sûr, cela aide quand vous gagnez.

Le premier glissement était contre Aberdeen – quelles étaient vos pensées à ce moment-là ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du match de Premiership écossaise entre Aberdeen et les Rangers la saison dernière



Nous devions affronter Aberdeen et Celtic lors des derniers matchs avant la pause hivernale, puis ils ont reprogrammé la pause et nous avons dû jouer plus tard. À ce moment-là, nous jouions notre meilleur football et nous voulions continuer. Il n’y avait qu’un ou deux clubs qui voulaient continuer à cause de la façon dont Covid était à l’époque où nous ne pouvions pas remplir les stades. Ce n’était pas notre décision mais, quand même, nous sommes revenus avec un match nul à Aberdeen et un mauvais résultat contre le Celtic.

À quel point cette défaite à Celtic Park a-t-elle été difficile ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants de Old Firm la saison dernière alors que le Celtic a dépassé les Rangers en Premiership écossaise



C’était très difficile parce que c’était une grosse perte pour nous. Aussi, la façon dont nous avons perdu. C’était un match que nous n’avons pas bien joué du tout, nous avons commencé très nerveux et cela nous a coûté des buts en début de match et il sera toujours difficile de s’en remettre.

Quelle a été la journée la plus difficile jusqu’à présent ?

Image:

L’homme du kit Jimmy Bell était chez les Rangers depuis plus de 30 ans





Ma journée la plus difficile a été deux jours avant Leipzig à la maison lorsque nous avons reçu l’appel à 6 heures du matin pour dire que Jimmy (Bell) était décédé. Nous devions venir ici et commencer à préparer l’équipe pour l’un des plus grands matchs de l’histoire du club, nous avons eu un jour où nous étions en deuil et tout le monde était tellement dévasté par la nouvelle.

Image:

Les Rangers ont battu Leipzig quelques jours après la mort de Jimmy Bell pour atteindre la finale de la Ligue Europa





Vous pouviez voir tout le monde arriver avec une énergie positive et dynamique à cause du jeu et de ce qui allait se passer, puis vous pouviez voir en une fraction de seconde, boum, tout avait changé. Tout le monde ressentait la même chose. C’est de loin le moment le plus difficile que j’ai vécu en tant qu’entraîneur et en tant que manager ici.

Comment avez-vous vécu la fin de saison ? Déception en championnat alors il faut jongler entre la finale de la Ligue Europa et la finale de la Coupe d’Ecosse.

Image:

Les Rangers ont perdu la finale de la Ligue Europa face à l’Eintracht Francfort aux tirs au but





En championnat, la distance était là mais il fallait quand même gagner nos matchs. Bien sûr, j’ai fait tourner certains joueurs parce qu’ils devaient être frais pour la finale et bien sûr la coupe car ce sont deux moments importants pour nous.

Image:

Les Rangers ont remporté la Coupe d’Écosse pour la première fois depuis 2009





Jouer la finale de la Ligue Europa et avoir la déception de ne pas gagner la finale puis être prêt à Hampden deux jours plus tard pour jouer contre Hearts était difficile. Nous avons terminé la saison avec un moment positif pour remporter la Coupe d’Ecosse.

Vous avez eu des journées difficiles cette saison, notamment en Europe, ont-elles été dommageables dans l’ensemble ?

Image:

Les Rangers ont subi une défaite 7-1 contre Liverpool alors qu’ils perdaient tous les matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions





Ce n’est pas ce que nous voulions voir. Physiquement, nous avons dû jouer à un niveau beaucoup plus élevé que celui auquel nous sommes habitués et, bien sûr, lorsque vous jouez contre Naples, Liverpool et l’Ajax et que vous perdez des matchs, votre énergie mentale est également affectée. C’est normal car nous sommes tous des êtres humains et lorsque vous avez un revers ou un moment décevant, cela affectera votre bien-être. Ce sont des choses qui ont été difficiles pour nous et nous avons également dû jouer les matchs sur une période plus courte à cause de la Coupe du monde. C’était très exigeant.

Avec le recul, pensez-vous que vous en avez fait assez cet été pour vous permettre de démarrer ?

Image:

Antonio Colak était l’une des sept recrues estivales





Nous avons perdu des joueurs en fin de contrat ou en prêt et certains joueurs ont fait des mouvements. Joe Aribo et Calvin Bassey ont tous deux franchi de très bonnes étapes dans leur carrière, puis nous avons dû ajouter de nouveaux joueurs. On a fait nos devoirs, on avait une liste de nouveaux joueurs potentiels et puis c’est là que ça commence. Ce lecteur est-il disponible ? Pouvons-nous les avoir? Est-il financièrement possible d’avoir des joueurs ? Chaque fenêtre qui est la dynamique que vous avez, vous faites tout pour attirer des joueurs. Nous avons eu sept nouveaux joueurs et certains ont très bien commencé, d’autres ont besoin de plus de temps.

Image:

Tom Lawrence est absent jusqu’après la Coupe du monde avec une blessure





Je pense qu’à chaque fois c’est la même chose avec les nouveaux joueurs car ils viennent d’horizons différents et de pays différents. Au final, ce que nous voulions, c’était atteindre la Ligue des champions, ce que nous avons fait. Bien sûr, nous n’avions pas prévu les nombreux problèmes que nous aurions avec les blessures.

Cela ressemble-t-il à votre équipe maintenant? Quand tu regardes la feuille d’équipe, il n’y a pas beaucoup de monde qui est venu depuis ton arrivée.

Image:

Allan McGregor et James Tavernier sont deux des joueurs les plus anciens des Rangers





Chaque joueur de l’équipe est mon joueur. Cela ne veut pas dire que je dois recruter de nouveaux joueurs, c’est mon équipe. Ce n’est pas mon travail. À partir du moment où j’ai franchi cette porte, ce sont mes joueurs et je travaille avec les joueurs. Parfois, vous y allez et vous changez les choses parce que les joueurs sont en rupture de contrat ou nous les vendons et nous devons rafraîchir l’équipe, mais chaque joueur est mon joueur. Je n’aime pas que les nouveaux managers disent “ce n’est pas mon équipe”, c’est mon équipe.

Un certain nombre de joueurs sont en fin de contrat cet été. Les changements commenceront-ils en janvier ou la reconstruction commencera-t-elle en été ?

Image:

Alfredo Morelos fait partie des 11 joueurs des Rangers sans contrat à la fin de la saison





Je parle presque tous les jours avec Ross (Wilson) et nous devons voir comment se porte mon équipe lorsque la fenêtre se rapproche. Dans chaque fenêtre, vous devez vous assurer de terminer la fenêtre plus fort que vous n’avez commencé. Vous pouvez voir ce qui est possible et ce que nous pouvons faire. Nous voulons toujours une meilleure équipe.

Avez-vous apprécié la première année ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Alors que le travail de Giovanni van Bronckhorst chez les Rangers est soumis à une pression croissante, revenez sur certains des hauts et des bas de son temps à la tête du club



Bien sûr, j’ai apprécié la première année. Dans l’ensemble, j’ai apprécié chaque minute de l’année. Tout comme dans la vie, il y a de mauvais moments et de bons moments, des moments difficiles et des moments forts. Cela a été toute une année comme ça et je suis très béni et reconnaissant d’être le manager de ce club de football.

