Giovanni van Bronckhorst: le patron des Rangers vise un résultat positif lors d’une rencontre européenne historique avec Liverpool | Nouvelles du football

Giovanni van Bronckhorst dit que son équipe des Rangers affronte “l’une des meilleures d’Europe” alors qu’elle se prépare à affronter Liverpool, six fois champion d’Europe, à Anfield mardi soir.

Les adversaires de Liverpool de l’autre côté de la frontière sont deuxièmes de la Premiership écossaise, à deux points des rivaux de Glasgow, le Celtic. Le Gers s’est assoupli pour le voyage dans le Merseyside avec une victoire écrasante 4-0 à Hearts, mais a été battu 3-0 à domicile par Napoli lors de sa dernière sortie européenne – les laissant toujours à la recherche de leur premier point en Ligue des champions en 12 ans.

La rencontre de mardi représentera la toute première rencontre entre Liverpool et les Rangers dans une compétition européenne, tandis que les Reds ont affronté pour la dernière fois des adversaires écossais en Coupe d’Europe en 1980-81, battant Aberdeen d’Alex Ferguson.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



“Nous n’avons aucun point, donc nous connaissons le défi auquel nous serons confrontés demain contre une très bonne équipe”, a déclaré Van Bronckhorst. “Nous voulons un résultat. C’est ce que nous devons faire.

“Bien sûr, nous devons nous regarder. Nous allons venir ici pour obtenir un bon résultat, c’est notre intention. Cela doit toujours être notre intention.

“Ça va être vraiment difficile. C’est une équipe qui a très bien performé en Premier League. Ils ont disputé trois finales au cours des cinq dernières années.

“Toujours l’une des meilleures équipes d’Europe. Si vous regardez tous les adversaires que nous avons affrontés en Europe la saison dernière et cette saison, c’est probablement l’équipe la plus forte.

Lorsqu’on lui a demandé s’il devait délibérer sur l’opportunité de lancer Antonio Colak ou Alfredo Morelos à l’avant contre Liverpool, il a répondu: “La décision n’est pas difficile, car vous regardez toujours l’adversaire et comment vous voulez jouer. Quel genre de jeu nous attendre demain.

“Ensuite, nous choisissons la meilleure option. Les deux sont en bon état pour le moment. Bien sûr, Antonio [Colak] a marqué beaucoup de buts en championnat, Morelos quand il est entré aussi.

“Ce sont deux types d’attaquants différents, nous regarderons toujours le match à venir. C’est un énorme podium pour nous de jouer. Pour le club, mais aussi pour les joueurs.

“De nombreuses années depuis qu’il y a eu une équipe écossaise jouant contre une équipe anglaise, peut-être la première fois dans les deux histoires du club que nous nous affrontons. C’est bien d’attendre avec impatience, nous sommes ravis d’être ici.”

Les Rangers ont porté un nouveau coup à Lawrence

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le patron des Rangers a été contraint de relever l’un des plus grands défis de son règne d’Ibrox avec un nouveau coup de blessure à l’ailier Tom Lawrence, qui a été signé de Derby cet été et avait marqué trois buts en cinq apparitions avant d’être mis à l’écart.

Le Gallois de 28 ans était sur le point de se remettre d’un problème au genou qui l’a empêché d’entrer depuis août, mais a subi un nouveau problème à l’entraînement, a confirmé Van Bronckhorst.

“La convalescence de Tom Lawrence s’est déroulée comme prévu mais il a subi une nouvelle blessure cette semaine”, a-t-il ajouté.

“Nous devons attendre pour voir combien de temps il sera absent, mais ce sera à plus long terme. Probablement plus de mois que de semaines. Je ne pense pas que nous le reverrons avant la Coupe du monde.”

Lundstram : Affronter Liverpool sera une occasion spéciale

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le milieu de terrain des Rangers John Lundstram dit que jouer ses héros d’enfance Liverpool en Ligue des champions sera une occasion spéciale pour lui, mais il ne donne que des billets à sa famille prête à soutenir l’équipe Ibrox à Anfield.

Le joueur de 28 ans a grandi en soutenant Liverpool, mais a dû garder son allégeance silencieuse après avoir signé pour les rivaux de la ville Everton à l’âge de 15 ans.

“Évidemment, étant à Everton, je devais le cacher”, a-t-il déclaré Sky Sports Nouvelles.

“Vous ne pouvez pas vraiment montrer que vous êtes un fan de Liverpool, mais quand j’ai quitté le club, j’ai recommencé à essayer de soutenir l’équipe.

“Retourner dans ma propre ville, dans le club avec lequel j’ai grandi est une occasion spéciale pour moi et je veux y aller et obtenir un résultat décent.

“J’ai reçu des tas de messages et des gens essaient d’obtenir des billets, mais je ne reçois qu’un certain montant et quiconque soutiendrait Liverpool n’obtiendrait pas de billet pour notre fin.

“Pour être juste, tous les membres de ma famille veulent que nous gagnions.

“Peut-être que certains de mes amis veulent toujours que Liverpool gagne, mais ma famille me soutient tous, moi et les Rangers.

“Ils sont probablement l’une des deux meilleures équipes d’Europe, sinon du monde, donc ça va être une tâche difficile pour nous, mais nous allons y aller avec la conviction que nous pouvons obtenir un résultat.”

Klopp : un endroit “cool” en Ecosse pour repérer les talents

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Jurgen Klopp pense que l’Écosse est récemment devenue un bon terrain de chasse pour repérer de jeunes talents, après avoir recruté l’arrière latéral de 19 ans Calvin Ramsey d’Aberdeen cet été.

Le manager de Liverpool a également salué la performance des Rangers en compétition européenne la saison dernière, où ils ont finalement perdu contre l’Eintracht Francfort en finale de la Ligue Europa, ajoutant qu’une telle course est une indication claire des progrès significatifs que les équipes écossaises ont réalisés ces dernières saisons.

“Les Rangers et le Celtic sont évidemment les meilleures équipes de la ligue, ce n’est pas nouveau”, a déclaré Klopp. “La meilleure mesure que vous puissiez obtenir est de savoir comment font-ils en Europe ?

“La course des Rangers l’année dernière en championnat européen a été exceptionnelle. Les matchs contre Dortmund, par exemple, ont été vraiment bons. C’était vraiment impressionnant.

“Vous avez raison, l’équipe d’Ecosse est pleine de talent. Nous avons, évidemment, avec Calvin [Ramsey] un autre garçon écossais ici. Il revient de blessure.

“C’est un endroit cool pour repérer à nouveau, si vous voulez. C’est un bon signe pour le football écossais. C’est certainement un bien meilleur moment qu’il ne l’était il y a cinq ans. Cela dépend des joueurs.”