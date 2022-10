Giovanni van Bronckhorst: le patron des Rangers dit que son équipe doit activer le style contre Livingston | Nouvelles du football

Giovanni van Bronckhorst veut rallier les fans des Rangers en activant le style contre Livingston à Ibrox samedi.

Certains supporters mécontents des Rangers ont hué au coup de sifflet final de la victoire serrée 1-0 à domicile en quart de finale de la Premier Sports Cup contre Dundee, qui a mis en place une demi-finale avec Aberdeen en janvier.

Les Rangers ont deux points de retard sur le Celtic au sommet de la Premiership écossaise, mais les fans n’ont parfois pas été impressionnés par leur forme, tandis que la campagne de la Ligue des champions a été un désastre avec quatre défaites sur quatre, dont un 7-1 humilié par Liverpool à Ibrox dernier la semaine.

Van Bronckhorst insiste sur le fait que l’accent contre Livi sera mis sur le divertissement.

Le patron du Gers a déclaré: “Nous avons remporté les cinq derniers matchs nationaux, dont quelques-uns très convaincants, victoires 4-0.

“En coupe, quand on passe en demi-finale c’est très positif mais je peux comprendre la frustration des 25 dernières minutes, j’étais pareil parce que dans les grands clubs les standards sont vraiment élevés.

“La première mi-temps a été vraiment dominante mais nous n’avons pas marqué les buts dont nous avions besoin pour marquer, 3-0, 4-0 à la mi-temps, alors vous auriez un match différent.

“Il s’agit de gagner des matchs, mais il faut aussi divertir et gagner de la bonne manière. C’est quelque chose que nous devons améliorer.

“Continuez à gagner mais améliorez également notre jeu, pas pendant une mi-temps, ou 60 minutes ou même 70, si vous avez cela pendant 90 minutes, vous avez les résultats que nous avons eu contre Hearts away ou home [to St Mirren].

“Nous devons nous assurer que les supporters quittent le stade après 90 minutes après une victoire convaincante et un jeu convaincant et c’est notre objectif.”

Pendant ce temps, Van Bronckhorst espère que Connor Goldson reviendra dans l’équipe des Rangers en janvier.

L’arrière central est parti lors de la défaite contre Liverpool avec une blessure à la cuisse et au départ, il n’y avait pas de date précise pour son retour.

Pourtant, le patron du Gers espérait un retour en début d’année prochaine suite à un pronostic encourageant.

Il a déclaré: “C’était un peu plus positif que nous ne le pensions.

“La Coupe du monde, c’est cinq semaines [break] et nous n’avons pas de jeux donc lui et l’autre [injured] les joueurs bénéficieront de leurs récupérations.

“Alors j’espère que nous aurons Connor de retour à ce moment-là.”

Le milieu de terrain Ryan Jack et les défenseurs centraux Filip Helander et John Souttar sont absents à long terme, tout comme le milieu de terrain Ianis Hagi, l’attaquant Tom Lawrence étant également écarté.

Dans une mise à jour sur les blessures, le Néerlandais a révélé que Glen Kamara manquera à nouveau contre les Lions avec un coup à la cheville, mais devrait être de retour pour le match de la Ligue des champions la semaine prochaine à Naples, tandis qu’une analyse de la blessure à la cheville de son collègue milieu de terrain John Lundstram a révélé de bonnes nouvelles.

Il a déclaré: “Glen avait un problème à la cheville, il n’a donc pas été dans l’équipe depuis 10 jours.

“Il est allé à Londres cette semaine et est maintenant de retour disponible pour s’entraîner, alors j’espère que nous le retrouverons pour le match contre Naples.

“Nous manquons un peu de milieux de terrain, alors j’espère que Glen sera de retour pour le prochain (match européen).

“Nous avons eu beaucoup de scans [on Lundstram] mais c’était OK. John est en forme et a joué tous les matchs, donc je suis heureux.”

Le seul nouveau doute pour le match contre Livingston est l’arrière gauche Ridvan Yilmaz après s’être blessé au genou contre Dundee.

Van Bronckhorst a déclaré: “Il a reçu un coup au genou. Nous l’avons évalué aujourd’hui pour voir s’il est disponible, mais il est le seul doute pour demain.

“Ce sera à court terme. Il a joué ses 90 premières minutes. Nous devons être prudents avec lui.”