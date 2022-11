Giovanni van Bronckhorst: le manager des Rangers limogés révèle qu’il a dû faire face à «des défis uniques et à des circonstances très difficiles dans lesquelles opérer» | Nouvelles du football

Giovanni van Bronckhorst a révélé qu’il était confronté à “des défis uniques et des circonstances très difficiles à opérer” qui ont conduit à sa sortie des Rangers.

Van Bronckhorst a été limogé par le club écossais de Premiership la semaine dernière après un an à la tête d’Ibrox, le Gers étant à neuf points du leader du Celtic.

Le joueur de 47 ans a également supervisé une campagne de Ligue des champions qui donne à réfléchir alors que le club a perdu les six matches de la phase de groupes, y compris un martèlement 7-1 de Liverpool à domicile.

Van Bronckhorst – qui a signé un contrat de trois ans et demi pour remplacer Steven Gerrard en novembre dernier – est devenu l’un des managers permanents les plus courts de l’histoire du club, bien qu’il affirme qu’il y a eu des problèmes dans les coulisses cette saison.

“Cette saison, comme chaque année chez les Rangers, la première priorité est le succès national”, a-t-il déclaré dans un communiqué sur son Instagram. “Je comprends la douleur lorsque les victoires deviennent des matchs nuls, et pire encore, lorsque nous subissons une défaite. Ce n’est pas acceptable dans un club de rang des Rangers, personne ne l’a compris et ne l’a ressenti plus que moi. J’ai fait face à des défis uniques et certains très circonstances difficiles à opérer.

“Le Rangers FC sera toujours dans mon cœur et je souhaite au club tout le succès pour l’avenir. Ranger un jour, Ranger toujours.”

Le règne de Gio se classe au troisième rang de la liste de tous les temps Parmi les managers permanents des Rangers, seuls Pedro Caixinha et Paul Le Guen ont eu des règnes plus courts au club

Van Bronkhorst a poursuivi : “L’opportunité de diriger une institution comme le Rangers FC est un privilège que très peu ont. En tant qu’ancien joueur, j’ai compris la responsabilité et l’ampleur de la tâche.

“Mon équipe d’arrière-boutique et moi avons travaillé avec énergie, passion et étions animés par la conviction que nous pouvions réaliser des choses incroyables. Nous avons traité nos rôles avec respect, optimisme et détermination.

“Nous avons connu des sommets incroyables, en particulier lors de notre voyage européen à Séville. Gagner la Coupe d’Écosse pour la première fois en plus d’une décennie et me qualifier pour la phase de groupes de la Ligue des champions est quelque chose dont je suis très fier.

“La passion de notre soutien nous a poussés à réaliser ces merveilleux souvenirs. Pour cela, je suis éternellement reconnaissant à chacun d’entre vous qui avez voyagé de près ou de loin, dépensé votre argent durement gagné et n’avez jamais renoncé à soutenir notre équipe.”

La Premiership écossaise est maintenant suspendue pour la Coupe du monde, avec le prochain match des Rangers contre Hibernian à Ibrox le 15 décembre, en direct sur Sports du ciel.

Les Rangers en pourparlers avec le patron de QPR, Beale

Les Rangers sont en pourparlers avec l’entraîneur-chef de QPR, Mick Beale, au sujet du poste de direction vacant chez Ibrox, après avoir obtenu l’autorisation d’ouvrir des négociations avec le club de Loftus Road.

Sky Sports Nouvelles comprend que Beale souhaite devenir le 18e entraîneur permanent des Rangers et entretient de bonnes relations avec les Rangers depuis son départ en tant qu’entraîneur en novembre dernier.

Le joueur de 42 ans faisait partie de l’équipe des coulisses de Steven Gerrard qui a remporté le 55e titre de champion du club en 2021 avant de partir pour Aston Villa.

Beale a ensuite décidé de devenir patron de QPR cet été et a refusé une approche des Wolves le mois dernier, citant “l’intégrité et la loyauté” comme raison du rejet du poste en Premier League.

Sky Sports Nouvelles peut révéler que Beale et son équipe étaient en pourparlers de prolongation de contrat avec QPR avant que l’intérêt des Rangers ne se développe.

