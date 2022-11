Giovanni van Bronckhorst: Je ne changerais pas l’expérience de la Ligue des champions des Rangers | Nouvelles du football

Le manager des Rangers, Giovanni van Bronckhorst, insiste sur le fait qu’il n’échangerait pas l’expérience de la Ligue des champions de cette saison contre la Ligue Europa malgré l’enregistrement de la pire campagne de groupe de l’histoire.

L’équipe d’Ibrox s’est qualifiée pour la compétition de clubs d’élite du football européen pour la première fois en 12 ans, mais a trouvé le pas trop haut.

Ils sont officiellement devenus le club avec le pire record de l’histoire de la Ligue des champions après leur défaite 3-1 à domicile contre l’Ajax mardi soir, ce qui les a laissés en bas du groupe A avec six défaites consécutives et une différence de buts de -20.

Avant leur match de Premiership écossais à St Johnstone dimanche, en direct sur Sky Sportsvan Bronckhorst a évoqué l’expérience européenne très différente de cette saison.

Giovanni van Bronckhorst insiste sur le fait qu’il n’échangerait pas la Ligue des champions contre la Ligue Europa





“Notre rêve était d’être en Ligue des champions après 12 ans”, a-t-il déclaré.

“Donc, quand vous travaillez dur pour essayer d’y parvenir, ce que nous avons fait (qualifications) contre le PSV, vous êtes très fier de l’accomplissement, mais vous savez aussi que ce n’est pas la Ligue Europa dans laquelle vous jouez, c’est la Ligue des champions.

“Le succès apporte toujours des attentes et surtout quand vous montez d’un niveau, les attentes seront toujours là et c’est pourquoi vous aurez les matchs que nous avons eu en Europe avec de grosses défaites.

“Mais cela fait partie du jeu. Je n’aurais rien changé à ce qui s’est passé cette année pour mon équipe et son expérience.

“Une fois que vous pouvez vous qualifier pour la Ligue des champions, vous voulez que vos joueurs le fassent et nous l’avons fait.

“Nous nous sommes qualifiés pour la première fois en 12 ans pour la Ligue des champions, c’est donc un très grand compliment à mes joueurs pour y parvenir.

Les Rangers ont encaissé 21 buts lors de leur campagne en Ligue des champions





“Ce n’était pas un tour de qualification facile avec Union et le PSV, c’est donc ce que vous voulez, tirer le maximum des matchs.

“Il n’y a pas de discussion pour moi de dire que le niveau de la Ligue des champions est trop élevé, nous n’allons pas essayer d’atteindre la Ligue des champions. C’est impossible.

“J’ai joué dans les meilleurs clubs d’Europe en compétition pour les prix les plus élevés et, en tant qu’entraîneur, je veux la même chose.”

Colak : Je suis motivé pour plus de succès

Antonio Colak a marqué 11 buts en Premiership écossaise pour les Rangers





La forme de buteur de l’attaquant des Rangers Antonio Colak l’a vu nommé joueur du mois de Premiership écossaise pour septembre et octobre.

Le Croate a marqué sept buts, portant son total jusqu’à présent cette saison à 14 buts en 22 apparitions dans toutes les compétitions.

Le joueur de 29 ans, qui est l’actuel meilleur buteur de la Premiership écossaise, a été nommé dans l’équipe préliminaire de la Croatie pour la Coupe du monde.

“C’est une grande chose pour moi, surtout après cette courte période ici chez les Rangers”, a-t-il déclaré.

“La chose la plus importante est de jouer et de marquer des buts et c’est une grande récompense pour moi et cela me motive à en obtenir plus.

“Je fais partie de l’équipe préliminaire de la Coupe du monde et je savais que ce n’est qu’avec mes matchs pour le club que je pourrais atteindre cet objectif.

“La semaine prochaine, je saurai si j’y vais, mais c’est déjà un grand honneur d’être là. J’essaie de tout donner à chaque match et j’espère que l’entraîneur de l’équipe nationale le reconnaîtra.”