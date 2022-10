Giovanni van Bronckhorst dit que les Rangers “ne sont pas encore au niveau de l’Ajax” avant le choc de la Ligue des champions | Nouvelles du football

Giovanni van Bronckhorst admet que les Rangers doivent encore aspirer au niveau auquel se trouve l’Ajax avant le choc de la Ligue des champions entre les deux dernières équipes du groupe A mardi soir.

Les Gers sont en bas du tableau avec cinq défaites consécutives et une différence de buts de -18, après avoir perdu 4-0 contre l’équipe néerlandaise à Amsterdam lors de leur premier match de groupe, et ils ont besoin d’une victoire improbable 5-0 pour se qualifier pour l’Europe. Ligue.

Après avoir battu avec une certaine facilité les finalistes de la Ligue Europa la saison dernière, l’Ajax s’est incliné à domicile et à l’extérieur contre Naples et Liverpool, qui se sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale.

Cependant, Van Bronckhorst a souligné l’écart entre les clubs qui joueront leur dernier match de groupe à Ibrox.

Les Rangers ont été battus 4-0 par l’Ajax lors de leur premier match de groupe de la Ligue des champions en septembre





“Concurrencer l’Ajax ? Une équipe qui a presque disputé la finale et qui, pendant cinq ou six années consécutives, s’est bien comportée en Europe”, a déclaré le Néerlandais à la veille du match, en confirmant que le milieu de terrain Glen Kamara était de retour. l’équipe des Rangers mais les défenseurs Ben Davies et Ridvan Yilmaz sont absents, tandis que le milieu de terrain John Lundstram est suspendu.

“Nous nous débrouillons bien en Europe ces trois dernières années, mais nous ne sommes toujours pas au même niveau que l’Ajax.

“Nous nous développons et c’est comme ça. C’est comme ça que les différences sont en Europe en ce moment.

“Si vous voyez l’Ajax, les joueurs sont globalement d’un niveau supérieur, leur budget est plus élevé.

“Ils ont acheté des joueurs pour 100 millions de livres sterling. Ils nous ont acheté un défenseur pas mal (Calvin Bassey) la saison dernière.

“Nous ne pouvons pas nous comparer à l’Ajax mais nous pouvons rivaliser avec eux sur la journée, surtout à domicile à Ibrox.”

Les derniers matches des Rangers avant la Coupe du monde Ajax (H) – 1er novembre, 20h

St Johnstone (A) – 6 novembre, 12 h – En direct sur Sky Sports

Coeurs (H) – 9 novembre, 19h45

St Mirren (A) – 12 novembre, 12h30 – En direct sur Sky Sports

Van Bronckhorst pense que même un point pour terminer sa première campagne en Ligue des champions en 12 ans serait “positif” pour le club.

Il a déclaré: “Le groupe est vraiment difficile. Vous pouvez voir que l’Ajax n’a que trois points.

“L’année dernière, ils avaient un record de 100% en Ligue des champions (phase de groupes). Demain, nous pourrons égaler leurs points si nous gagnons.

“Cela vous montre donc le niveau que Napoli et Liverpool ont montré dans ce groupe.

“Ce sera toujours un match très difficile car l’Ajax est une très bonne équipe.”

L’absence de Davies, Yilmaz et Lundstram est un autre coup dur pour Van Bronckhorst qui a une poignée de joueurs sur la touche à cause d’une blessure.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Le manager des Rangers, Giovanni van Bronckhorst, n’a eu aucune discussion avec le conseil d’administration d’Ibrox sur son avenir car il insiste sur le fait qu’il peut gérer n’importe quelle pression.



L’arrière central Davies est sorti à la mi-temps de la victoire 4-1 en Premiership contre Aberdeen à Ibrox samedi avec un problème à l’aine tandis que l’arrière gauche Yilmaz a été remplacé après huit minutes en raison d’une blessure aux ischio-jambiers.

Kamara est de retour après avoir raté les six derniers matchs en raison d’une blessure et sera un ajout indispensable à l’équipe.

Van Bronckhorst a déclaré: “Nous avons Kamara qui revient dans l’équipe. Lundstram n’est pas disponible en raison d’une suspension.

“Yilmaz ne sera pas prêt. Il sera absent plusieurs semaines.

“Il a une blessure aux ischio-jambiers. Ce sera certainement après la Coupe du monde. Je ne sais pas combien de temps exactement, mais il ne sera pas impliqué dans les matchs restants jusqu’à la pause.

“Ben Davies ne s’est pas entraîné. J’espère qu’il sera impliqué ce week-end, mais demain ce sera trop tôt.”