Giovanni Savarese absent comme entraîneur des Timbers après cinq saisons

Les Timbers de Portland ont limogé l’entraîneur-chef Giovanni Savarese lundi après plus de cinq saisons à ce poste.

L’entraîneur adjoint Miles Joseph a été nommé entraîneur-chef par intérim du club pour le reste de la saison.

Savarese, 52 ans, a été embauché avant la campagne 2018. Portland est allé 74-62-47 sous le mandat de Savarese et a atteint la finale de la Coupe MLS à deux reprises, perdant le match de championnat en 2018 et 2021. Les Timbers ont également remporté un tournoi de mi-saison dans la campagne 2020 raccourcie par la pandémie appelée MLS is Back Tournament.

Cette saison, les Timbers ont une fiche de 6-10-8 (26 points) et sont 12e sur 14 équipes de la Conférence Ouest, à cinq points d’une place en séries éliminatoires. Ils ont également raté les séries éliminatoires l’an dernier.

« Gio a été un entraîneur exceptionnel pour les Timbers et c’est un plaisir de travailler avec lui », a déclaré le propriétaire Merritt Paulson dans un communiqué. « Il a obtenu des résultats fabuleux au cours de son mandat avec le club, y compris deux apparitions en Coupe MLS et le championnat MLS is Back. Je tiens à remercier Gio pour tout ce qu’il nous a donné. Il nous manquera. »

Originaire du Venezuela, Savarese est venu à Portland après avoir été entraîneur-chef et directeur sportif du New York Cosmos de la NASL (2012-17). Il a connu une carrière de joueur de 18 ans, y compris de brefs séjours avec le New England Revolution et les San Jose Earthquakes.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’engagement que Gio a accordé aux Timbers de Portland au cours des six dernières saisons, et ce fut un honneur d’avoir eu la chance de travailler avec lui », a déclaré le directeur général Ned Grabavoy dans un communiqué. « Son succès pendant son temps avec le club parle de lui-même, et nous souhaitons à Gio le meilleur pour la suite.

« Je crois que le club est prêt pour une nouvelle direction et une nouvelle voix pour nous aider à avancer. Miles Joseph prendra la relève en tant qu’entraîneur-chef par intérim alors que nous commençons notre processus pour identifier qui aidera à diriger notre équipe dans les années à venir. Ce moment sert de une chance pour notre club de se réinitialiser, dans le but de rétablir notre capacité à concourir constamment au plus haut niveau. »