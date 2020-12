Promu VfB Stuttgart a marqué trois fois en 10 minutes pour écraser l’hôte Borussia Dortmund 5-1 en Bundesliga samedi et maintenir son invaincu sur la route cette saison. Le bon départ de Stuttgart leur a valu un penalty à la 26e minute lorsque Emre Can a battu Mateo Klimowicz et Silas Wamangituka a envoyé le gardien Roman Buerki dans le mauvais sens avec son coup de pied.

Alors que les visiteurs poussaient pour un deuxième but, les hôtes, sans le meilleur attaquant blessé Erling Haaland, ont frappé contre le cours du jeu lorsque Giovanni Reyna s’est accroché à un centre précis de Raphael Guerreiro pour faire sauter le ballon au-dessus du gardien de Stuttgart.

Mais une erreur de Guerreiro sur le bord de la surface à la 53e a propulsé Wamangituka pour son septième but de la campagne.

Philipp Foerster, à son deuxième départ pour Stuttgart, a fait 3-1 à l’heure avant que l’adolescent Tanguy Coulibaly n’ait ajouté un autre but trois minutes plus tard avec la défense de Dortmund dans le désarroi complet. Nicolas Gonzalez a ajouté le cinquième dans le temps d’arrêt.

Dortmund, qui a désormais disputé trois matches de championnat sans victoire, glisse à la cinquième place avec 19 points, tandis que Stuttgart passe à la sixième place sur 17.