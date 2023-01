Giovanni Pernice et Jowita Przystał de Strictly se tiennent la main à ce rendez-vous – dans des images qui laisseront Hamza Yassin le cœur brisé

Les stars de STRICTLY Giovanni Pernice et Jowita Przystał se tiennent la main à un rendez-vous – dans des images qui laisseront Hamza Yassin le cœur brisé.

Le dimanche, le Sun a révélé en exclusivité le mois dernier comment l’animateur de télévision sur la faune, 32 ans, était devenu “épris” de son partenaire de danse, 28 ans.

Mais il a été dévasté d’apprendre qu’elle s’était rapprochée de son collègue pro Giovanni, également âgé de 32 ans, après avoir dansé ensemble dans l’émission de bal de la BBC.

Le duo, qui a profité d’une étreinte torride lors d’un numéro professionnel lors de l’émission de résultats de la quatrième semaine de Strictly, était habillé avec désinvolture pour son repas de vendredi.

Jowita portait du noir avec ses cheveux bruns tirés en queue de cheval tandis que Giovanni – qui a lancé cette semaine une série de voyages de la BBC avec Anton Du Beke – était détendu dans un sweat à capuche, un bas de survêtement et des baskets.

Un spectateur a déclaré: «Ils semblaient vraiment être un couple, ils se tenaient la main et se parlaient très étroitement tout en marchant. D’après leurs vêtements décontractés, cela ne semblait pas non plus être un premier rendez-vous.

“Ils avaient l’air très heureux et à l’aise en compagnie l’un de l’autre.”

Jowita est devenue célèbre lorsqu’elle a remporté The Greatest Dancer en 2020 avec son partenaire d’alors Michael Danilczuk.

Elle a rejoint Strictly un an plus tard, mais n’a pas été associée à une star dans sa première série.

L’année dernière, The Sun on Sunday a révélé qu’elle et Michael s’étaient séparés.

Elle est entrée dans l’histoire des mois plus tard en devenant la première danseuse professionnelle à remporter le spectacle au cours de sa première année avec une célébrité.

La victoire est survenue après qu’elle ait développé un lien “très étroit” avec le favori de CBBC, Hamza, ce qui, selon des sources, l’a amené à espérer une relation.

Après leur victoire scintillante, il a rendu un hommage émouvant à la brune, la qualifiant d'”ange déguisé en être humain, un rayon de soleil”.

Réuni avec elle sur The One Show cette année, il a dit qu’il lui tiendrait la main chaque semaine pour passer le vote difficile du public.

On disait qu’ils étaient “très délicats” et qu’ils se faufilaient souvent dans les coins.

Mais une deuxième source a raconté comment Jowita n’avait jamais vu qu’une relation platonique avec lui.

Ils ont dit: “Alors qu’ils étaient très proches – et qu’il était amoureux d’elle – l’attirance romantique était beaucoup plus de son côté que du sien. Il espérait évidemment une relation.

“Mais ces espoirs ont été ébranlés lorsque la nouvelle a éclaté que Giovanni et Jowita s’étaient rapprochés. Et ces photos les anéantiront complètement.

Le Sun a révélé le mois dernier que le duo pro sortait secrètement ensemble et était inséparable depuis des semaines.

Pendant ce temps, The Sun a révélé la semaine dernière que Hamza semble avoir abandonné Giovanni sur le site.

Giovanni, l’un des pros les plus populaires de la série, est déjà sorti avec l’ancienne candidate de Corrie, l’actrice Georgia May Foote,

Pussycat Doll Ashley Roberts et Maura Higgins de Love Island.

Il a soulevé le trophée de la balle scintillante en 2021 avec l’actrice Rose Ayling-Ellis.

