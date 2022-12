Giovanni Pernice de Strictly trouve l’amour avec le gagnant de l’émission après avoir rendu publique sa romance à l’anniversaire de la star de Prem

La championne STRICTEMENT Jowita Pryzstal sort secrètement avec le pro Giovanni Pernice.

Ils sont inséparables depuis des semaines et ont été surpris en train de s’embrasser dans les coulisses.

Giovanni a été surpris en train d'embrasser Jowita dans les coulisses

Jowita, 28 ans, qui a gagné avec l’hôte de la faune Hamza Yassin, s’est séparée de son amant de longue date avant les répétitions.

Une source a déclaré: “Elle et Gio sont le secret le moins bien gardé, mais forment un couple formidable.”

Giovanni et Jowita ont rendu public leur romance lors du dîner d’anniversaire de l’as de Chelsea Jorghino.

Le couple a gardé secrète la relation florissante pendant des semaines avant de flirter ouvertement à la fête.

L’étalon italien Gio est un ami proche de l’international italien d’origine brésilienne Jorginho.

La beauté polonaise Jowita a remporté le Glitterball de cette année avec l’hôte de la faune Hamza – après s’être séparée du danseur Michael Danilczuk avant le début de la série.

Les fans l’ont repérée avec Gio, 32 ans, dans un long câlin lors de l’annonce des champions samedi.

Ils ont d’abord fait parler les langues avec une routine de début de spectacle grésillant en octobre.

L’équipe du spectacle les a également surpris en train de s’embrasser dans les coulisses.

Une source a déclaré: “Alors qu’ils n’arrêtaient pas d’insister sur le fait qu’ils étaient célibataires, la chimie du couple était ridicule – et ils n’arrêtaient pas de se faire prendre en train de se bécoter dans les couloirs.

“L’équipe les a même vus s’embrasser dans le bureau de production.

“Ils forment un couple formidable et ont été assez inséparables ces dernières semaines.

« Jowita, en particulier, voulait que les choses restent calmes afin qu’elle puisse rester concentrée avec Hamza et ne pas détourner l’attention de la compétition.

“Giovanni a invité Jowita à la fête d’anniversaire de Jorghino au Grappelli, un restaurant italien à Cobham, Surrey, près du terrain d’entraînement de Chelsea.

“Ils flirtaient et ont fait connaître leur relation.

“C’était le sujet de conversation de la soirée.”

L’homme à femmes Giovanni, 32 ans, est déjà sorti avec l’ex-actrice de Coronation Street Georgia May Foote, sa partenaire dans Strictly en 2015.

Ils se sont séparés huit mois plus tard.

En 2018, il est sorti avec un autre concurrent de l’émission, la chanteuse des Pussycat Dolls Ashley Roberts, bien qu’il n’ait pas été associé.

La romance publique la plus récente de Gio était avec la star de Love Island, Maura Higgins.

Une source a déclaré: "Elle et Gio sont le secret le moins bien gardé, mais forment un beau couple"

Hamza et Jowita sourient après avoir remporté le trophée Glitterball[/caption]

Mais cela s’est terminé en quelques mois.

Et il avait été lié à la star d’Inbetweeners, Emily Atack.

La danseuse de salon Jowita a fait ses débuts professionnels sur Strictly this series – et est devenue un succès instantané auprès des téléspectateurs masculins.

Elle a attiré l’attention du public pour la première fois après avoir remporté The Greatest Dancer sur BBC1, encadrée par Oti Mabuse, mais danse depuis l’âge de 12 ans.

Jowita, la championne polonaise Open Latin, était déjà sortie avec son partenaire de danse professionnel, Michael.

Le couple – qui a toujours son propre site Web et sa propre page Instagram – s’est rencontré lors d’un camp de danse en 2013 et est tombé amoureux après avoir dansé ensemble pendant un an.

Après avoir pris leur retraite de la compétition en 2015, le couple a fait le tour du monde ensemble, travaillant sur le spectacle de danse Burn The Floor.

Ils ont également participé à The Greatest Dancer.

Lorsque Jowita a été annoncé comme nouveau Strictly pro – dans les danses de groupe l’année dernière – Michael a publié un hommage à sa petite amie d’alors.

La légende disait : « Je suis tellement ravie de partager avec vous tout ce que ma fille a réalisé son plus grand rêve. Elle est maintenant l’une des danseuses professionnelles sur @bbcstrictly 2021. Je suis super fière de toi @jowitaprzystal. Vous êtes la personne la plus travailleuse de cette planète et je sais que vous serez exceptionnel. Je sais combien cela signifie pour toi.

« Je t’aime du fond du cœur et je sais que tout le monde verra ce que je vois en toi ! Il est temps de le casser bébé !”

Pourtant, le couple n’a pas posté ensemble depuis mars et ne se suit plus sur Instagram.

Strictly, célèbre pour sa malédiction, avait été exempt de tout drame relationnel jusqu’à présent cette année.

Mais Giovanni et Jowita se réunissant signifient que la série a maintenant vu une romance dans chacune de ses 20 séries.

Une porte-parole de Strictly et des agents de Gionvanni et Jowita ont refusé de commenter.

GIO ET SES EXES

Il est sorti avec Maura de Love Island pendant plusieurs mois l’année dernière.

Pussycat Doll Ashley est tombée sous le charme de Giovanni en 2018.

Gio avec sa partenaire de danse Georgia May Foote en 2016[/caption]

Avec sa partenaire de danse et actrice Georgia May Foote en 2016.

Gio a été cassé avec Emily Atack en 2017[/caption]

Soirée avec Emily Atack en 2017.

SIX COUPLES TOUCHÉS PAR LA MALÉDICTION DE LA TÉLÉVISION

2021

Adam Peaty avec son ex-petite amie Eirianedd Munro[/caption]

Le nageur Adam Peaty s’est séparé d’Eirianedd Munro.

2018

Katya et Neil Jones se séparent après 11 ans[/caption]

Les danseurs Neil et Katya Jones se sont séparés après 11 ans.

2018

Dianne Buswell avec l’acteur Anthony Quinlan[/caption]

Dianne Buswell s’est séparée de l’acteur Anthony Quinlan.

2018

Stacey Dooley avec son ex-petit ami Sam Tucknott[/caption]

Stacey Dooley a rompu avec son amant Sam Tucknott.

2017

Louise Redknapp avec son mari Jamie[/caption]

Louise Redknapp a divorcé de l’ancien mari du footballeur Jamie.

2013

Ben Cohen avec Kristina Rihanoff[/caption]

Ben Cohen a abandonné sa femme Abby pour Kristina Rihanoff.