La star de STRICTLY Come Dancing, Giovanni Pernice, avait l’air abattu lorsqu’il a été repéré après qu’Amanda Abbington ait quitté la série.

Le danseur professionnel a été snobé sans ménagement dans une déclaration de départ énigmatique de la part de l’actrice de Sherlock.

Giovanni Pernice avait l’air abattu lorsqu’il a été repéré en déplacement[/caption]

La star est harcelée par les spéculations depuis qu’Amanda Abbington a quitté la compétition.[/caption]

Au début de Strictly, il était initialement en partenariat avec l’acteur Mr Selfridge.

Ils ont obtenu un certain succès ensemble puisqu’elle a obtenu une note de 31 sur 40 pour son American Smooth.

Cependant, Amanda, 51 ans, a quitté de façon sensationnelle le concours de danse de la BBC aux heures de grande écoute.

Giovanni, 33 ans, a depuis été repéré pour la première fois depuis l’annonce de la nouvelle.

Il avait l’air abattu alors qu’il cachait son visage, vêtu d’une doudoune Adidas alors qu’il tentait de passer incognito.

Le danseur et chorégraphe était très concentré sur son téléphone portable et bloquait le bruit avec des écouteurs filaires blancs.

Il portait également un grand sac à dos en cuir noir alors qu’il sautait sur un scooter électrique pour l’emmener vers un endroit mystérieux.

Cela survient au milieu d’une rumeur de rupture au cœur de son partenariat avec Amanda qui circule depuis quelques semaines.

Elle a d’abord reçu un congé car elle avait raté la cinquième semaine pour une raison médicale non divulguée, alors que les patrons espéraient son retour.

Mais un porte-parole de la BBC a confirmé plus tard que la star avait choisi de quitter la compétition.

Dans la déclaration d’Amanda sur Instagram, les fans ont remarqué qu’elle n’avait pas mentionné son partenaire professionnel après qu’il ait été rapporté qu’il avait une attitude « militante ».

À côté d’un claquement de ses chaussures de danse dorées, la star de la télévision a écrit un long essai en légende, dans lequel elle dit avoir quitté la compétition « pour des raisons personnelles ».

Elle a déclaré : « C’est avec le plus profond regret que j’ai dû quitter strictement. Je n’ai pas pris cette décision facilement ni à la légère, mais pour des raisons personnelles, je ne peux pas continuer.

“C’était une joie absolue de travailler avec mes collègues concurrents, c’est un groupe de personnes magnifiques, travailleuses et talentueuses que j’aime et avec qui je manquerai de voir tous les vendredis et samedis et de concourir.

«Je tiens à remercier l’incroyable équipe de production et tous ceux de Strictly qui ont pris soin de moi et qui sont si gentils et attentionnés. C’est un groupe merveilleux de personnes et ils vont tous me manquer.

Elle a ajouté : « Je suis tellement triste de ne pouvoir aller plus loin. Merci à tous ceux qui ont voté et qui ont envoyé de merveilleux messages et un soutien inspirant.

« Vous êtes tous incroyables. Vraiment. Merci. xxx”

Selon certaines rumeurs, les deux hommes se seraient brouillés en raison de l’attitude « militante » de Giovanni.[/caption]

MJ-Pictures.com

Le danseur semblait concentré sur son téléphone et tentait de bloquer le bruit avec ses écouteurs.[/caption]

MJ-Pictures.com

Il a tenté de passer incognito avec un subtil ensemble décontracté noir.[/caption]