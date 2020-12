Giovanni Pernice de Strictly Come Dancing a encore alimenté les rumeurs d’amour avec Ranvir Singh après l’avoir qualifiée de « belle princesse ».

Le danseur professionnel, 30 ans, a réussi à se qualifier pour les demi-finales avec la star de Good Morning Britain, 43 ans, ce week-end.

Et il a partagé un doux message à sa co-star sur Twitter pour la remercier de ses efforts incroyables alors qu’ils sont sur le point de soulever le trophée Glitterball.

Il ne pouvait pas arrêter de jaillir sur la star de la télévision, ce qui a intensifié les spéculations sur la romance entre les deux.

Giovanni a déclaré sur sa page de médias sociaux: « Merci à vous tous d’avoir fait vivre notre rêve … vos messages et vos votes signifient tout! Et pour vous @ ranvir01.. que puis-je dire? Une belle princesse qui mérite tout seul moment de ce succès! Les demi-finales nous voilà … »







(Image: PA)



Les fans devenaient chauds sous le col dans les commentaires alors qu’ils complimentaient la chimie du couple.

« Je vous aime absolument les gars, un couple si incroyable que votre danse me met dans un tourbillon cette danse m’a envoyé dans un rêve + c’est agréable de voir un beau compatriote sicilien sur le t. V tous les samedis Buona fortuna [sic], « un partagé.

Un autre écrit: « J’adore ABSOLUMENT la confiance que vous avez manifestée en Ranvir Gio! J’ai adoré regarder son voyage. C’est tellement agréable de vous voir danser ensemble et cela me rend le cœur flou, Demi et j’espère que vous allez gagner XX «







(Image: PA)



« Félicitations à vous deux, vous l’avez brisé encore une fois, les routines que vous mettez en place sont exquises et les histoires que vous racontez sont fascinantes et tellement émouvantes. Vous avez transformé la confiance de Ranvir de zéro à 100% et attendez avec impatience vos routines nxt semaine et final »

Cela vient après que Giovanni lui a chuchoté « bébé » à l’oreille lors de leur performance Movie Week.

Avec la spéculation sur le couple, Giovanni a également intensifié les rumeurs en plantant un tendre baiser sur le front de Ranvir après que la danse ait reçu 27 des trois juges.







(Image: PA)



La paire devrait danser en demi-finale ce samedi.

Les téléspectateurs du concours de la BBC veulent que la paire gagne lorsque la grande finale aura lieu le 19 décembre.

* Strictly Come Dancing revient samedi sur BBC One.

