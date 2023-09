Giovanni Pernice de Strictly est imbu de lui-même – il n’est pas surprenant qu’il soit en conflit avec Amanda Abbington, déclare la danseuse professionnelle

Giovanni Pernice de STRICTLY Come Dancing « pense beaucoup à lui-même », a révélé en exclusivité un ancien professionnel du spectacle.

Brendan Cole, qui a joué dans Strictly pendant 15 séries, s’est prononcé au milieu des affirmations selon lesquelles la partenaire de Giovanni, Amanda Abbington, « a menacé d’arrêter ».

Cela survient alors que la partenaire de Giovanni, Amanda Abbington, aurait « menacé de démissionner »

Des initiés ont raconté à quel point le duo était en désaccord dans les coulisses et Amanda était bouleversée par l’approche « militante » de Gio en matière de formation.

L’actrice de Sherlock, 49 ans, avait même parlé à son équipe de quitter l’émission de la BBC car tout devenait trop difficile.

Brendan, 47 ans, a désormais donné son avis sur le conflit de couple.

S’adressant au Sun au nom de Sky Bingo, Brendan a déclaré : « Disons que Giovanni Pernice a fait un peu de chorégraphie qu’elle [Amanda Abbington] je n’ai pas aimé. C’est une très bonne danseuse, je pense qu’elle sait ce qu’elle fait.

« Si tel est le cas, ils ont un petit conflit, et Giovanni est un personnage assez à part entière, en termes de personnalités au sein de la série..

«Je ne pense pas que ce soit mal de ma part de dire qu’il a une grande estime de lui-même, si je pouvais être aussi audacieux.

«Donc, il va avoir une grande personnalité en studio, comme on peut s’y attendre, et comme on l’attend de la part de votre partenaire professionnel, si vous vous entendez bien avec eux.

« Si vous ne vous entendez pas avec eux, le conflit commence et la relation implose. »

Il a ajouté : « Le plus difficile avec Strictly, c’est que si vous ne vous entendez pas avec votre partenaire, vous avez de gros problèmes.

« Vous passez tellement de temps ensemble, c’est tellement intense, l’entraînement est intense, le temps que vous passez ensemble en studio, parfois pendant des heures, parfois huit heures, parfois plus.

« Cette connexion que vous entretenez, si vous avez une excellente relation, elle renforce la relation, elle encourage, elle en fait une expérience incroyable pour les deux parties, la célébrité et le professionnel.

« S’il y a un peu de tension, c’est une sensation tellement inconfortable.

« Vous passez tout ce temps avec quelqu’un que vous n’aimez pas vraiment [and] ils ne vous aiment pas, vous n’êtes peut-être pas une mauvaise personne, ils ne sont peut-être pas une mauvaise personne, mais vous passez du temps avec quelqu’un qui ne figure pas sur votre liste de souhaits.

Après l’annonce de la rupture, Giovanni et Amanda de Strictly semblaient désireux de faire front uni sur les réseaux sociaux.

Amanda a posté un smiley d’elle-même lors des répétitions avant le spectacle en direct de samedi dernier.

Sa légende disait : « Le sourire que vous donnez à votre partenaire Pro à la fin de la répétition devant la caméra lorsque vous savez que vous êtes entre de bonnes mains sûres et extrêmement talentueuses. @giovannipernice, ta légende. À demain @bbcstrictly.

Giovanni a ensuite pris la décision inhabituelle de faire l’éloge d’Amanda, admettant qu’il ne le faisait généralement pas avant le premier spectacle.

Il a partagé son message et ajouté : « Je ne dis généralement pas ces choses tôt (comme tout le monde le sait probablement) mais je suis extrêmement fier de vous et j’ai hâte que les gens regardent ce que nous avons créé. »

Une source de l’émission avait précédemment révélé que Giovanni pouvait parfois être « brusque » dans ses manières.

« Giovanni est un maître d’œuvre acharné et prend la compétition très, très au sérieux », a déclaré la source au Sun.

« Parfois, ses manières sont incroyablement brusques et cela peut contrarier ses partenaires.

« Amanda avait vraiment hâte de danser avec lui, mais a trouvé son style d’entraînement agressif et son attitude assez difficiles à gérer.

« Il est assez militant dans son approche de la formation. Elle a été très secouée et a pris contact avec son équipe pour arrêter de fumer.

Brendan a déclaré au Sun que Giovanni « pense beaucoup à lui-même »

Il a également décrit le danseur italien comme étant « à fond »