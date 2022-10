Giovanni Pernice de Strictly entouré de fans lors d’une soirée alors que l’ex Maura part avec Joey Essex

STRICTEMENT Come Dancing Le danseur professionnel Giovanni Pernice a été aperçu en train de discuter avec des fans féminines au moment même où son ex Maura Higgins se rapproche de la star de Dancing On Ice Joey Essex

Le beau gosse attirait l’attention d’un grand nombre de femmes à l’afterparty des Pride Of Britain Awards

Giovanni a été rejoint par son collègue danseur strictement professionnel Graziano Di Prima alors qu’il prenait des selfies avec plusieurs femmes[/caption]

Pendant ce temps, l’ex-petite amie de Giovanni, Maura Higgins, a été aperçue dans des scènes plus torrides avec l’ancienne star de Towie Joey Essex[/caption]

Giovanni, 32 ans, semblait apprécier la compagnie de plusieurs femmes alors qu’il se détendait et se délectait de l’atmosphère de la longue fête du showbiz.

Le danseur avait précédemment mis fin à sa relation avec Maura, 31 ans, début octobre 2021 car il n’était pas encore prêt à s’installer.

À l’époque, The Sun a révélé que Maura avait été prise au dépourvu par la scission et avait “le cœur complètement brisé”.

Une source a déclaré: “Maura n’a pas vu cela venir et a beaucoup de mal à s’en accommoder. Elle pensait sincèrement que Gio était The One.

Cependant, on dit maintenant qu’elle est en train de passer à autre chose car elle a été vue en train d’embrasser un nouveau beau.

L’ancienne star de Love Island a été vue dans ce qui semblait être un cadre plus torride avec Joey Essex.

La bombe brune et l’ancienne star de TOWIE ont été aperçues en train de partager un baiser intime alors qu’elles quittaient ensemble l’hôtel Grosvenor House de Londres hier soir.

Joey rayonnait en quittant la salle, l’air pimpant dans un costume noir sur mesure et une cravate rouge audacieuse.





Alors que plus tôt dans la nuit, Maura grésillait sur le tapis rouge dans une spectaculaire robe de bal jaune sans manches.

Alors qu’ils se préparaient à partir, l’ancien camarade de camp de I’m A Celeb tenait Maura fermement, car elle semblait indifférente à ceux qui regardaient autour de lui.

Le couple a rapidement quitté le lieu chic ensemble alors qu’ils montaient dans le même taxi.

Pendant ce temps, le beau gosse a fait une pause dans son entraînement rigoureux pour la prochaine saison de Dancing On Ice, afin d’assister à la cérémonie de la nuit dernière.

La star de télé-réalité se prépare à se rendre sur la patinoire pour participer à la compétition de patinage aux côtés d’Ekin-Su, vainqueur de Love Island.

Et bien qu’il se soit gravement blessé lors de ses préparatifs, il s’est rendu sur Instagram pour révéler qu’il se remettait bien.

Giovanni Pernice de Strictly Come Dancing a apprécié l’attention qu’il a reçue de ses fans féminines[/caption]

Pendant ce temps, Maura Higgins et Joey Essex ont quitté l’hôtel chic ensemble dans le même taxi.[/caption]

Le couple était déjà sorti ensemble pendant quatre mois avant que Giovanni ne rappelle leur relation[/caption]

Giovanni n’a “pas voulu s’installer” avec Maura Higgins[/caption]