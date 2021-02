Il semble qu’une romance entre Giovanni Pernice et Ranvir Singh n’ait jamais été au rendez-vous.

Le couple – qui était associé au spectacle Strictly Come Dancing de l’année dernière – s’est constamment retrouvé au centre de rumeurs d’amour.

Leur chimie sur la piste de danse était « indéniable » pour les fans qui étaient convaincus que l’animateur Strictly pro et Good Morning Britain était quelque chose d’un élément.

Mais plus d’un mois après la dernière danse du couple ensemble, Giovanni a brisé tout espoir de se réunir.

Au lieu de cela, il a insisté sur le fait qu’ils ne sont que de «très, très bons amis».







(Image: ranvirtv / Instagram)



« Non, non, non non non. Je suis célibataire, absolument impossible [I would date Ranvir]. Nous sommes de très très bons amis », a déclaré Giovanni à Entertainment Daily.

Tout au long de la série, Ranvir a été frappée par des rumeurs d’amour avec son partenaire de danse professionnel.

Ils ont continué à nier que tout se passait, bien qu’ils aient alimenté les rumeurs avec leurs performances torrides dans la série.

Bien qu’ils n’aient pas fait les quatre derniers, le duo avait reçu des éloges pour nombre de leurs routines, les téléspectateurs commentant également leur chimie brûlante.







(Image: BBC / Guy Levy)



Les fans n’ont pas pu s’empêcher de remarquer à quel point ils semblaient proches lorsqu’ils ont interprété leur dernière danse dans la série.

Discutant de sa connexion avec le professionnel lors d’une conversation avec le Mirror l’année dernière, Ranvir a jailli: « Giovanni est tellement incroyable, il n’a pas besoin de moi pour être sensationnel. Il grésille tout seul. »

Elle a poursuivi: «Peu importe que je sois dans la pièce ou non, il est en train de grésiller. Les danses sont toutes romantiques et, bien sûr, nous devons les rendre convaincantes.

«Vous devez être partant lorsque vous participez à Strictly. Vous ne pouvez pas faire les choses sans enthousiasme. J’avoue que cela ne vient pas facilement. en premier. »







(Image: bbcstrictly / Instagram)



«C’est très intime», a-t-elle ajouté. « Alors votre visage est juste dans leur visage. Il a fallu un peu de temps pour s’y habituer », a-t-elle ajouté.

La présentatrice de télévision a précédemment parlé de son « truc spécial » avec Giovanni en direct sur Good Morning Britain.

Ranvir a admis qu’elle et Giovanna avaient une « chose spéciale » qu’elle appelait « profonde et intense ».







(Image: BBC / Guy Levy)



Après que Susanna lui ait demandé si Giovanni lui manquait, Ranvir a répondu: « Eh bien, savez-vous que je vais le voir aujourd’hui alors que nous faisons une danse de groupe samedi!

« Nous resterons amis car nous avons vécu quelque chose d’assez profond et intense. C’est une chose spéciale. Je l’adore, c’est une âme très spéciale. »

Piers fit alors allusion effrontément aux rumeurs de romance qui circulaient, en répondant: « Les gens peuvent y lire ce qu’ils veulent. »

