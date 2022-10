Giovanni Pernice de Strictly Come Dancing menace de QUITTER le spectacle après avoir été “gaspillé” cette série

La star de STRICTLY, Giovanni Pernice, a dit à ses amis qu’il voulait quitter la série – affirmant qu’il avait été “gaspillé” cette série.

Le morceau de dancefloor a subi sa première sortie en huit ans ce week-end à la suite de rumeurs d’une rupture entre lui et son partenaire célèbre Richie Anderson.

Il a été expulsé avec son partenaire Richie Anderson ce[/caption]

Le couple aurait manqué de chimie[/caption]

Le champion en titre Giovanni, 32 ans, serait «gêné» d’être deuxième de la compétition après la victoire de l’an dernier.

Il vise maintenant à ramasser des offres télévisées lucratives avec lesquelles il a été bombardé en tant que l’une des stars les plus réussies de l’émission.

Giovanni a remporté le trophée Glitterball 2021 avec l’actrice sourde Rose Ayling-Ellis et a même remporté un BAFTA pour leur célèbre danse silencieuse.

Mais ses espoirs d’une victoire consécutive ont été anéantis lorsque lui et Richie ont atterri dans les deux derniers contre Fleur East.

Le copain proche de Giovanni a déclaré au Sun: «Il avait commencé à parler de quitter Strictly, mais sortir avant que le spectacle ne commence à peine était le dernier clou dans le cercueil pour lui.

“Giovanni est le professionnel masculin le plus populaire sur Strictly.

“C’est un spectateur avec du charme qui a toujours des fans qui tombent à ses pieds, mais il a aussi une très belle manière et est extrêmement sympathique.

“Il voulait désespérément aller beaucoup plus loin dans la compétition et s’il abandonne avant la prochaine série, il est déçu de ne pas partir en beauté.





«Il y avait des danseurs bien pires qui ont été sauvés par le public parce qu’ils ont vu qu’il était gaspillé en étant associé à Richie. Ils n’avaient aucune chimie.

Le représentant de Giovanni a insisté sur les espoirs de Giovanni pour “de nombreuses années supplémentaires dans la série”.

Ils ont ajouté : « Giovanni ne part PAS strictement. Il adore la série et adore travailler avec la BBC.

Giovanni a rejoint le spectacle de danse de la BBC pour la première fois en 2015 lorsqu’il a terminé 2e avec l’actrice de Coronation Street, Georgia May Foote.

Il s’est classé en finale avec Debbie McGee, Faye Tozer et Rose – et a manqué de peu d’aller jusqu’au bout avec Ranvir SIngh.

Ses courses les moins réussies ont été avec Laura Whitmore qui a terminé 9e et Michelle Visage qui a terminé 7e.

Il s’est associé à Richie pour suivre les traces du finaliste de l’année dernière, la star de Bake Off, John Whaite, qui était le premier couple entièrement masculin de Strictly.

Le Sun a révélé qu’un expert en langage corporel avait déclaré qu’il avait été “pris au dépourvu” par leur choc lors de la danse de dimanche.

“Alors qu’il semblait être un soutien à Richie tout au long de l’annonce des résultats du vote public, nous avons pu voir que Giovanni se sentait déçu et légèrement gêné de partir si tôt.

« Vous remarquerez que ses épaules sont tombées, sa respiration est devenue plus profonde et l’authenticité habituelle qu’il affiche même si les gestes n’étaient pas présents.

“Un certain nombre de sourires et la façon dont Giovanni se tenait n’étaient pas aussi fluides que son comportement non verbal l’est habituellement, ce qui suggère qu’il a été pris au dépourvu par le résultat.”

Strictly a subi une baisse d’audience lors du lancement de sa 20e série il y a trois semaines.

La légende d’Arsenal, Tony Adams, a sauvé la mise avec sa routine de strip-tease Full Monty – portant le nombre de téléspectateurs à plus de 8,3 millions la nuit dernière.

C’est un nombre dont de nombreux patrons de chaînes rêveraient alors que la série continue de dominer la télé du samedi soir.

Mais selon les copains de Giovanni, sa sortie pourrait s’avérer un risque pour les cotes d’écoute à l’avenir.

La source a ajouté: « Strictement, les cotes d’écoute ne sont pas excellentes, ça ne marche pas aussi bien qu’avant et maintenant beaucoup de femmes sont susceptibles d’éteindre celles qui se connectaient habituellement pour le voir.

“Giovanni, quant à lui, cherche maintenant un travail télévisé en dehors de Strictly. Il veut continuer et faire son propre truc comme les anciennes stars de Strictly AJ Pritchard et James Jordan.

“Giovanni pense qu’il a quelque chose de spécial à offrir et veut saisir plus d’opportunités dans l’industrie, comme animer une nouvelle émission de rencontres.

“Il est très probable qu’il ne restera plus longtemps sur Strictly.”

Giovanni et Richie ont été expulsés déguisés en Timon et Pumba du Roi Lion[/caption]