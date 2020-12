Jamie Laing, star de Strictly Come Dancing, a déclaré qu’il pensait que Giovanni Pernice « aimait » Ranvir Singh.

La star de Made In Chelsea, âgée de 32 ans, qui participe actuellement à l’émission de la BBC avec sa partenaire professionnelle Karen Hauer, discutait avec le métro lorsqu’il a abordé le sujet de la chimie de ses co-stars.

Tout en réfléchissant à la spéculation croissante sur Ranvir et Giovanni, Jamie a plaisanté en disant qu’il pensait que le professionnel aimait la star de Good Morning Britain.

Il a également souligné qu’il «aimait» les deux étoiles et qu’il serait même «jaloux» si elles commençaient une romance.

Cela survient alors que Ranvir et Giovanni continuent de rire des rumeurs alors que les téléspectateurs sont captivés par leur « chimie » sur la piste de danse.

« Je pense que Giovanni aime Ranvir, c’est ce que je pense », a déclaré à la publication.







(Image: BBC)



« Je suis amoureux de Giovanni et je suis amoureux de Ranvir, alors je serais jaloux de l’un ou de l’autre s’ils commençaient à se connecter », a-t-il ajouté.

Jamie a clarifié plus tard son commentaire, ajoutant: « Je pense juste que ce sont des amis incroyables, ce sont des partenaires incroyables. Vous devez vous rappeler qu’ils font une performance. Quand vous montez une performance, il s’agit de faire des gens crois le.

Il a ensuite félicité Giovanni et Ranvir pour leurs talents impressionnants sur le sol de la salle de bal Strictly Come Dancing.







(Image: Getty Images)



«Si les gens à la maison croient qu’ils sont en couple, alors ils font leur travail incroyable ensemble, c’est incroyable.

« C’est un si beau partenariat, c’est incroyable. »

Alors que Ranvir et Givanni ont soutenu qu’ils sont strictement professionnels en ce qui concerne leur danse, Giovanni a comblé son partenaire de danse avec beaucoup de compliments et l’a même appelée une « belle princesse » sur les réseaux sociaux.







(Image: PA)



Les stars font maintenant face à une concurrence féroce alors qu’elles se dirigent vers les demi-finales de Strictly Come Dancing ce week-end.

Ranvir et Giovanni s’affronteront face à Jamie et Karen ainsi que Bill Bailey et Otsi Mabuse, HRVY et Janette Manrara ainsi que Maisie Smith et Gorka Marquez.

* Strictly Come Dancing revient samedi sur BBC One.

