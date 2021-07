Giovanni Pernice de Strictly a aimé Maura Higgins de Love Island « pendant des siècles » avant de commencer à sortir ensemble

La star de STRICTLY, Giovanni Pernice, a admis qu’il aimait Maura Higgins de Love Island « pendant des siècles » avant qu’ils ne commencent à sortir ensemble.

Le Sun a exclusivement photographié la paire ensemble en train de profiter d’une soirée à Blackpool la semaine dernière où l’Italien se produit dans un nouveau spectacle sur scène.

Instagram

Maura Higgins a longtemps été sur le radar de Giovanni Pernice[/caption]

Nos clichés confirment que la paire est très active après des semaines de spéculation.

Maintenant, une source a déclaré à Sun Online que Giovanni surveille Maura depuis longtemps.

Un copain a déclaré: «Ils se sont rencontrés lors d’événements dans le passé et Giovanni a toujours aimé Maura.

«Mais ce n’est que lorsqu’elle est devenue célibataire qu’il a pris sa décision. Une fois qu’ils ont commencé à envoyer des SMS, puis à se rencontrer, les choses se sont rapidement déroulées à partir de là.

Éclaboussure

Giovanni a attendu que Maura soit célibataire avant de passer à l’action[/caption]

« Maura a passé quelques jours avec Gio et est restée avec lui pendant qu’il est en tournée.

«Mais elle a maintenant dû partir elle-même avec le travail, alors ils doivent passer une semaine ou deux à part, ce qu’aucun d’eux n’attend avec impatience, car ils sont devenus très proches très rapidement. Maura espère le retrouver lors des dernières dates de sa tournée.

Le couple a rendu public son amour pour la première fois la semaine dernière au Sapphires, le premier bar de spectacle de cabaret de dragsters de Blackpool.

Le beau mec italien de 30 ans a offert à Maura certaines des compétences de danse légendaires.

instagram

La paire s’est rapprochée rapidement[/caption]

Un spectateur qui les a vus à Blackpool jeudi soir a déclaré: «Ils sont arrivés avec un grand groupe d’amis. Ils s’étaient réservé un espace VIP de la salle et tout le monde s’amusait, dansait et chantait. Maura et Giovanni se sont joints à eux. Ils avaient clairement bouillonné ensemble car ils étaient ensemble toute la nuit et avaient l’air totalement amoureux l’un de l’autre.

« Ils ont passé environ une heure loin du groupe à jouer au billard. À un moment donné, ils semblaient se disputer un peu, mais cela ne pouvait pas être si grave car ils sont partis ensemble et ressemblaient beaucoup à un couple.

Les rapports de la semaine dernière ont affirmé que Giovanni était aux premiers stades d’une relation avec Maura, 30 ans, qui s’est séparée de son collègue Chris Taylor, concurrent de l’émission de rencontres ITV2, plus tôt cette année.

@bambaswim

Giovanni aime passer du temps avec la star de Love Island[/caption]

Mardi, la star de télé-réalité aurait embrassé Giovanni et lui aurait souhaité bonne chance avant sa performance avec Anton dans leur spectacle « Him and Me », qui attire les foules à l’Opéra de Blackpool.

Pendant sa course, Giovanni et le nouveau juge Strictly Anton séjournent au Big Blue Hotel de Blackpool – qui est proche de l’endroit où le couple a passé sa soirée la semaine dernière.

Maura et Giovanni ont d’abord déclenché des rumeurs selon lesquelles ils étaient un objet après avoir partagé des photos très similaires de l’intérieur du stade de Wembley le mois dernier.





Ils ont posté des clichés Instagram avec la même vue en regardant l’Italie contre l’Autriche à l’Euro le 26 juin.

On dit qu’elle prend sa romance avec la star de Strictly Come Dancing – qui a déjà fréquenté Ashley Roberts et Georgia May Foote – « lentement » parce qu’elle est « inquiète qu’il puisse être un joueur ».

Mais notre source qui les a repérés la semaine dernière a ajouté : « Maura ne devrait pas trop s’inquiéter – il avait l’air totalement fou d’elle et qui peut lui en vouloir. Elle est magnifique.