Giovanni Pernice a peu fait pour étouffer les rumeurs d’une romance avec son partenaire Strictly Come Dancing Ranvir Singh en exposant les messages de fin de soirée qu’elle lui a envoyés.

Les téléspectateurs de l’émission de danse BBC One ont deviné si le duo était devenu plus que de bons amis après avoir remarqué leur chimie brûlante alors que la compétition se réchauffait.

Après la romantique valse viennoise de la semaine dernière, Giovanni, 31 ans, a même semblé embrasser l’hôte divorcé de Good Morning Britain, 43 ans, sur le front.

Avant le spectacle de ce soir, le duo a passé plus de temps que jamais ensemble alors qu’ils répètent pour deux danses pour la première fois de cette série.







(Image: PA)



Giovanni a révélé que les répétitions intenses avaient un impact considérable sur Ranvir alors qu’il lui postait une capture d’écran de ses messages à trois heures du matin.

S’adressant à Twitter, l’Italien a montré un message de Ranvir envoyé à 3h19 du matin qui disait: « Je me suis réveillé et je fais le Jive au lit » aux côtés d’un emoji cri-de-rire et visage-paume.

Giovanni avait soigneusement bloqué les messages précédents afin que ses abonnés ne puissent pas voir l’intégralité de leur conversation.

Cependant, son message a révélé que la photo de profil de Ranvir sur le service de messagerie était une photo d’elle et Giovanni profitant d’un moment privé à l’entraînement.







(Image: Twitter / Giovanni Pernice)



Le cliché a montré le couple en attente alors qu’ils effectuaient l’une de leurs routines.

« Et le week-end de demi-finale a officiellement commencé », a plaisanté Giovanni en montrant les messages du présentateur au monde.

Tout au long de la série de cette année, les fans de Strictly ont pris plaisir à deviner si les danseurs avaient fait passer leur relation au niveau supérieur.

Giovanni a déclenché la discussion fiévreuse après avoir été entendu chuchotant « allez bébé » à Ranvir lors de leur danse à la Semaine de la musique samedi dernier.







(Image: BBC)









(Image: BBC)



En parlant de la star de la télévision sur ses réseaux sociaux, il a qualifié Ranvir de « belle princesse ».

Le co-animateur GMB de Ranvir, Piers Morgan, a également déclaré qu’elle avait l’air dix ans plus jeune depuis qu’elle avait dansé avec Giovanni.

Discutant de sa connexion avec le professionnel lors d’une conversation avec le Mirror le mois dernier, Ranvir a jailli: « Giovanni est tellement incroyable, il n’a pas besoin de moi pour être sensationnel. Il grésille tout seul. Peu importe que je sois dans la salle ou pas, il grésille, les danses sont toutes romantiques et, bien sûr, il faut les rendre convaincantes.

«Vous devez être partant lorsque vous participez à Strictly. Vous ne pouvez pas faire les choses sans enthousiasme. J’avoue que ça ne vient pas facilement. Vous devez abattre certaines de vos propres barrières et faire des choses qui peuvent vous paraître embarrassantes au début.

«C’est très intime», a-t-elle ajouté. « Alors ton visage est juste dans leur visage. Il a fallu un peu de temps pour s’y habituer. »

Strictly Come Dancing revient ce soir sur BBC ONE à 19h