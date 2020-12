Je suis une célébrité… Sortez-moi d’ici! La gagnante Giovanna Fletcher devrait empocher des millions de livres – et devenir aussi célèbre que Davina McCall – après son succès astronomique dans l’émission à succès ITV.

L’écrivain, présentateur et maman de trois enfants de 35 ans a été couronné reine du château sur I’m A Celeb plus tôt ce mois-ci après avoir conquis des millions de nouveaux fans.

Maintenant, les patrons de la télévision prévoient de l’aligner pour présenter des offres à hauteur de 4 millions de livres sterling et estiment qu’elle serait en mesure de diriger tout type d’émission de télévision qu’ils peuvent proposer.

Il est rapporté que les grosses perruques du réseau la considèrent comme «la prochaine Davina McCall» – avec des rapports selon lesquels ITV a déjà prévu 10 émissions de télévision pour elle.







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)



Une source a déclaré au Sun: «La popularité de Giovanna a explosé sur Celebrity et après avoir été couronnée gagnante, ITV espère la défendre.

«Les patrons ont eu une réunion où dix emplois ont été proposés, qui seraient tous parfaits pour elle.

«Ils voient Giovanna comme la prochaine Davina McCall – elle est une grande polyvalente et pourrait travailler sur n’importe quoi, des émissions de panel à la télévision pour enfants.»







(Image: Getty Images)



Ils ont ajouté: « Elle pourrait gagner jusqu’à 4 millions de livres sterling au cours des prochaines années si elle acceptait toutes leurs offres. »

La semaine dernière, il a été révélé que Giovanna avait déjà décroché son premier concert de présentation après son succès I’m A Celeb.

La star devrait revenir sur les écrans en janvier pour présenter l’émission de CBeebies The Toddler Club at Home aux côtés de son collègue présentateur Nigel Clark.







(Image: CBeebies / BBC)



Le spectacle verra les deux animateurs inviter les tout-petits qui regardent à la maison à les rejoindre dans des exercices de chant et de danse.

Giovanna a déclaré à propos de son nouveau concert: «En tant que mère de trois jeunes garçons dynamiques, je suis bien consciente des défis auxquels font face les parents à la maison et de l’importance du contact et du jeu entre les parents et les tout-petits.

«Bien que les familles ne puissent toujours pas visiter les groupes de tout-petits en personne, je suis très heureux de partager le Toddler Club At Home avec tout le monde afin qu’ils puissent participer, dans le confort de leur foyer.»