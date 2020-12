Giovanna Fletcher n’est pas désolée pour ses signaux secrets à ses fils alors qu’ils la regardaient gagner Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici!

La star a été critiquée avec un message contre les règles strictes du spectacle.

Il est vite devenu clair qu’elle communiquait avec sa famille lors de son séjour réussi au Pays de Galles – et certains téléspectateurs l’ont attirée dessus.

Mais la reine du château, 35 ans, s’est défendue après avoir abordé la controverse sur les réseaux sociaux.

Boys Buzz, 6, Buddy, 4 et Max, 2 adoraient ses petits signaux – y compris un pouce pas si subtil au nez alors qu’elle remuait ses doigts.







Elle a révélé à quel point son message secret à ses fils était important après avoir été saluée comme la gagnante.

Giovanna a posté une photo d’elle-même sur Instagram en quittant le château et en faisant triomphalement le geste de la main à la caméra.

Elle a légendé le message: « Oui … je sais que c’était chronométré! J’ai essayé de trouver un ‘signal’ discret avec les garçons pour qu’ils sachent que je pensais à eux pendant mon absence … Ils ont 6,4 et 2, donc la subtilité (comme un petit coup d’oreille) n’allait pas marcher dessus.







« Nous avons décidé d’aller grand. Je ne peux pas vous dire à quel point cela a signifié quand @antanddec a commencé à le faire en arrière! Ce sont certainement les petites choses qui vous mettent là-dedans !! »

Elle a poursuivi: «Vernon était attentionné, hilarant et intelligent tandis que Jordan nous remplissait tous de fierté alors qu’il entreprenait chaque nouvelle épreuve avec de plus en plus de courage et de bravoure.

« Toute l’expérience aurait été complètement différente sans mes superbes camarades de camp (que j’aime à l’infini). »

Ses petits garçons la verront bientôt plus à la télé.

Giovanna vient de décrocher son premier rôle télévisé avec CBeebies depuis qu’elle a quitté I’m A Celebrity.