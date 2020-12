Giovanna Fletcher était la fière épouse à chaque instant lorsqu’elle a fondu en larmes en regardant un documentaire sur son mari.

Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! La gagnante, 35 ans, a repris ses histoires Instagram en sanglotant alors qu’elle écoutait l’émission hommage à McFly All About Us, qui racontait l’histoire du groupe de son autre moitié, Tom Fletcher.

Elle a dit que c’était la première fois qu’elle voyait l’émission alors qu’elle était dans le château lorsqu’elle était diffusée.

« Cela me fait pleurer et être ému d’avoir été là depuis le début », a déclaré Giovanna.

« C’est juste incroyable que je ressens tellement de fierté … littéralement je ne suis qu’à 12 minutes et j’ai déjà trop pleuré.







« Je sais que ça va devenir plus émotionnel. »

Giovanna a également rappelé la nuit où McFly a remporté son premier BRIT Award.

Elle a déclaré: «C’est tellement drôle de voir des morceaux, comme s’ils remportaient le BRIT Award et que je travaillais dans un bar à ce moment-là dans une salle de sport.







« Je me souviens d’avoir été au travail et de les avoir vus gagner le BRIT, parce que c’était l’époque où je n’étais pas autorisé à y aller et que je devais regarder de loin. »

Elle a ajouté: « La vie était simplement ridicule. »

Giovanna est avec Tom avant même que McFly ne commence.







Ils se sont réunis pendant leurs jours d’école et se sont mariés en 2012.

Le couple est les parents de Buzz, six ans, Buddy, quatre ans et Max, deux ans.

Plus tôt ce mois-ci, Giovanna a remporté I’m A Celebrity, battant Jordan North et Vernon Kay.