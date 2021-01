Tom Fletcher estime que lui et sa femme Giovanna pourraient être sur le point d’entrer en studio.

Le chanteur de McFly, Tom sait que le gagnant de I’m A Celebrity peut vraiment tenir un morceau – et pense qu’ils pourraient faire de la bonne musique ensemble.

Ils discutent d’un duo très romantique et la reine du château tient à enregistrer quelque chose.

Tom et Giovanna sont ensemble depuis leur rencontre à l’école de théâtre à l’âge de 13 ans.

Ils se sont mariés en 2012 à Londres, entourés de leur famille et de leurs amis et ont des enfants Buzz, six ans, Buddy, quatre ans et Max, deux ans.







(Image: Instagram)



Maintenant, ils pourraient être sur le point de faire passer leur relation au niveau supérieur en entrant en studio pour créer une collaboration mari et femme.

Tom a déclaré au Sun: « Le groupe a toujours été ma priorité, mais nous adorons chanter ensemble. Nous avons déjà fait des vidéos YouTube pour le plaisir, alors qui sait?

« Nous avons déjà parlé du duo. Il est juste temps. Il faudrait trouver quelque chose qui nous excite tous les deux. »







(Image: Caractéristiques Copetti / Photofab / Rex)



Ils ont coécrit avec succès des livres en couple et réfléchissent maintenant sérieusement à un projet musical.

Il a ajouté: «Gi et moi avons grandi en chantant ensemble et la musique est une grande partie de nos vies.

« Nous chantons toujours quand nous sommes à la maison avec les enfants. »







(Image: Getty Images)



Tom n’est pas le seul à penser que Giovanna a énormément de talent.

Emma Willis lui a conseillé de devenir une grande star de la télévision après son succès dans I’m A Celebrity.

L’auteur et podcasteur Giovanna a été invité à décrocher une émission de discussion ou une série similaire sur ITV après avoir pris d’assaut l’émission.







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)



L’animatrice de Voice, Emma, ​​pense qu’elle a ce qu’il faut pour être une nouvelle présentatrice à l’écran.

Emma a déclaré: «Gi sera incroyable dans tout ce qu’elle fera parce qu’elle fait partie de ces personnes.

« Elle et Tom en fait, ils sont le genre de personnes qui peuvent se tourner vers absolument n’importe quoi et quoi qu’ils en soient, ils sont brillants dans ce domaine.

« Tu es comme, vraiment? Vraiment? Y a-t-il quelque chose que tu ne peux pas faire? »