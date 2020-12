Je suis une célébrité … Sortez-moi d’ici! La gagnante Giovanna Fletcher a été aperçue rentrant chez elle après une sortie avec sa famille quelques jours après avoir été couronnée championne de l’émission.

L’animatrice de podcast de 35 ans – devenue reine du château lors de l’épisode de vendredi – est revenue à la normale et a profité au maximum de ces derniers jours avec son mari et ses jeunes fils.

Dans les derniers clichés, la star de I’m A Celebrity et son mari Tom Fletcher arboraient des vêtements boueux après leur retour d’une sortie avec leurs garçons.

Giovanna a enfilé un manteau noir chaud et duveteux en molleton rose pâle alors qu’elle déchargeait la voiture après son retour d’un voyage aux côtés de sa famille.







La star de la télévision a également fait une silhouette décontractée et a choisi de ne pas se maquiller alors qu’elle se détendait après son passage à ITV.

Tom avait également de la boue sur son pantalon rouge alors qu’il transportait le plus jeune fils du couple chez eux.

La dernière sortie de Giovanna est survenue peu de temps après que la maman adorée de trois enfants ait partagé un message émouvant pour marquer le moment où elle a retrouvé ses proches de retour du château de Gwrych.







Quelques jours après avoir été couronnée championne de l’émission ITV, Giovanna a partagé deux photos dans lesquelles elle a embrassé ses fils Buddy, six ans, Buzz, quatre et deux ans Max.

Dans les adorables photographies, la couronne et le sceptre de Giovanna gisaient sur le sol alors qu’elle était entourée par les garçons excités.

Il y avait aussi un arbre de Noël superbement décoré dans le couloir de la maison familiale.







Parallèlement au message, Giovanna a écrit un message émotionnel en remerciant ceux-ci pour tout leur soutien au cours des dernières semaines.

«Mumma Gi ici et je suis ravie de dire que je suis à la maison avec mes garçons et Tom et que je profite de tous les baisers et câlins qui m’ont manqué», écrit-elle.

Elle a ajouté: « Ils ont été extrêmement excités de me parler de tous les essais, de porter ma couronne (ils pensent qu’ils sont maintenant des princes et que nous emménageons dans le château), puis de me faire regarder leur nouvelle émission préférée … @imacelebrity. »







Depuis son retour à la maison, Giovanna a rattrapé son sommeil et profite d’une abondance de câlins avec ses fils.

