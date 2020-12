Je suis une célébrité, sortez-moi d’ici! La gagnante de 2020, Giovanna Fletcher, a épaté ses fans avec un selfie éclatant sans maquillage.

La maman de trois enfants, 35 ans, a posté un selfie sans maquillage très naturel et brillait positivement dans son t-shirt blanc.

La reine du château se sentait clairement très émue en voyant l’émission couvrir son voyage à travers la série 2020, qui a eu lieu au château de Gwrych au Pays de Galles.

Gi a sous-titré l’image: «Regarder @imacelebrity … une histoire de château et se demander combien de temps il faudra avant que je pleure. [laughing emoji, ‘monkey covering its eyes’ emoji] ITV maintenant! Xxx »

Naturellement, les adeptes de Giovanna n'ont pas tardé à partager leur amour pour la star dans la section commentaires.







(Image: mrsgifletcher / Instagram)



Le compte rendu de Gwrych Castle a commenté: « C’est tellement bon de vous revoir tous! Et le château de Gwrych bien sûr [heart emoji, castle emoji, flag emoji] ».

Un adepte a écrit: « Tu es si jolie GI »

Un autre a ajouté: « Ahh ta beauté »

Pendant ce temps, un fan a écrit: « Cette émission de télévision a fourni une telle évasion à des moments très étranges. C’était un appel difficile mais je suis tellement heureux pour vous car vous êtes un gagnant bien mérité! »

Un autre spectateur a écrit: « Pourquoi est-ce que je pleure déjà ahaha … Fier de toi ».







(Image: Kieron McCarron / ITV / REX / Shutterstock)



Ailleurs, un autre utilisateur d’Instagram a commenté: « Pleure toutes les larmes maman G! Xx ».

« Je t’ai vraiment aimé du début à la fin », a répondu une personne différente au message.

Finalement, un fan de Giovanna a conclu: « Tu étais incroyable dedans Queen [queen emoji] Gi vous avez tous mes votes « .

L’amour vient car il y a des rapports selon lesquels Giovanna est sur le point de récolter beaucoup d’argent sur le dos de son succès I’m A Celeb.







(Image: Instagram)



Une source a déclaré au Sun: «La popularité de Giovanna a explosé sur Celebrity et après avoir été couronnée vainqueur, ITV espère la défendre.

«Les patrons ont eu une réunion où dix emplois ont été évoqués, qui seraient tous parfaits pour elle.

« Ils voient Giovanna comme la prochaine Davina McCall – elle est une grande polyvalente et pourrait travailler sur n’importe quoi, des émissions de panel à la télévision pour enfants. »

I’m A Celebrity Get Me Out Of Here: A Castle Story est disponible en rattrapage sur ITV Player.

